Yamaha glaubt: Razgatlioglu und vd Mark können siegen

Michael van der Mark vor Toprak Razgatlioglu am Freitag in Aragon

Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu landeten am ersten Tag der Superbike-WM in Aragon nur auf den Plätzen 9 und 10, sie malen sich aber gute Chancen für die Rennen am Samstag und Sonntag aus.

Toprak Razgatlioglu liegt nach drei Superbike-WM-Wochenenden 2020 auf dem dritten Platz der Gesamtwertung, hinter Jonathan Rea (Kawasaki) und Rookie Scott Redding (Ducati). Pata Yamaha-Teamkollege Michael van der Mark konnte im bisherigen Saisonverlauf kaum glänzen, zeigte aber in Portimão einen ordentlichen Aufwärtstrend und erreichte zwei Podestplätze. In den beiden Freien Trainings am Freitag im Motorland Aragon landeten die beiden knapp in den Top-10, während Chaz Davies (Ducati) der Schnellste war.

«Wir hatten vor zwei Wochen einen guten Test», erklärte Michael van der Mark am Freitagnachmittag und fügte an: «Das Motorrad fühlt sich leider etwas anders an, deshalb mussten wir am Set-up arbeiten. Unsere Race-Pace ist solide und ich bin nicht sehr besorgt, wir müssen nur ein paar Kleinigkeiten verändern, um etwas mehr Grip und die gesamte Performance zu steigern.» Auf die Bestzeit von Davies fehlten dem Niederländer 0,5 Sekunden.

«Wir haben nach etwas mehr Grip gesucht, denn das ist sehr wichtig auf dieser Strecke, um den Hinterreifen zu schonen, denn wir möchten um den Sieg kämpfen», betonte Toprak Razgatlioglu, nachdem er am Freitag eine Rundenzeit von 1:51,095 min in den Asphalt brannte. «Wir sind nun mit dem Set-up auf einem guten Stand und morgen werden wir noch einmal versuchen einen Schritt nach vorne zu machen. Die Strecke ist nicht einfach, aber wir verbessern uns Schrittweise.»

Teamchef Paul Denning erkannte zwar, dass andere Fahrer vorne waren, betonte aber anschließend, dass die Pace im Rennen entscheidend sein wird. «Die Rundenzeiten an der Spitze sind sehr, sehr knapp beieinander, aber am Ende zählt es über eine gesamte Renndistanz. Es sieht so aus, als ob wir uns mit dem Grip und der Stabilität am Heck ordentlich gesteigert hätten. Obwohl wir am Freitag gute Leistungen zeigten, gibt es einige Dinge, die wir noch verbessern müssen, um beide Yamaha-Fahrer im ersten Rennen in einer komfortablen Position zu sehen und damit wir das volle Potenzial ausschöpfen können.»

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1/FP2: