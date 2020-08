Loris Baz (6./Yamaha): «Keine Daten für Aragón»

Platz 6 im ersten Training, aber nur Zwölfter im zweiten Training. Ten Kate Yamaha-Pilot Loris Baz steht beim Superbike-Meeting in Aragón vor einer besonderen Herausforderung.

Der sechste Platz in der kombinierten Zeitenliste täuscht darüber hinweg, dass Loris Baz im zweiten Training am wärmeren Nachmittag nur Zwölfter wurde. Das ist problematisch, weil die beiden Hauptrennen der Superbike-Klasse am Samstag und Sonntag bei ähnlichen Bedingungen über die Bühne gehen werden!



«Ich wusste, dass wir in Aragón Schwierigkeiten haben würden», brummte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das Bike auf diese Piste abzustimmen, ist kompliziert. Eine Runde dauert fast zwei Minuten, es gibt langsame und schnelle Kurve. Sie hat von allem etwas. Deshalb kommen viele Teams oft zum Testen hierher.»

Zur Erinnerung: Ten Kate kehrte 2019 erst im Juni in Jerez mit Yamaha in die Superbike-WM zurück, das Meeting in Aragón fand bereits vorher im April statt. Und in diesem Jahr verzichtete das niederländische Team auf den Test vor zwei Wochen.



« Es ist eine Strecke, für die wir noch keine Daten aus dem Vorjahr haben», bestätigte der Franzose. «Unsere Platzierung im FP1 war überraschend gut, allerdings fühlte ich mich nicht so gut auf dem Bike. Wenn man bedenkt, dass wir noch nie hier waren, war unsere Pace nicht schlecht. Am Nachmittag wurde es jedoch viel schwieriger. Ich war überhaupt nicht glücklich mit dem Feeling auf dem Motorrad. Wir müssen uns für die Rennen steigern, haben dafür aber nur noch zwei Session zu je 15 Minuten. Das ist schwer.»

