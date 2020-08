Aragon, FP3: Das große Donnerwetter änderte alles

Bei kühlem Wetter und viel Wind fuhr Jonathan Rea am Samstagmorgen in FP3 der Superbike-WM in Aragon die schnellste Zeit des Wochenendes. Kawasaki, Yamaha und Honda liegen für den Moment vor Ducati.

Am Donnerstag stöhnte das Fahrerlager im MotorLand Aragon unter 37 Grad Hitze, am Trainings-Freitag herrschten angenehme knapp 30 Grad Celsius. Am Freitagabend um 18 Uhr kam das große Donnerwetter und eine Gewitterfront zog über die Provinz Aragonien.



Am Samstagmorgen um 9 Uhr zu FP3 sind es nur noch 17 Grad. Der Himmel ist wolkenverhangen, es herrscht starker Wind.



Nach drei Runden fuhr Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) 1:50,557 min und war damit nur minimal langsamer als Ducati-Werksfahrer Chaz Davies (1:50,543 min) bei seiner Bestzeit am Freitag.

Zur Halbzeit der 20-minütigen Session fuhr Loris Baz (Ten Kate Yamaha) in 1:50,476 min die bis dahin schnellste Zeit des Wochenendes, obwohl er auf der ein Kilometer langen Geraden zu den langsamsten Fahrern gehört.



Zwei Minuten vor Schluss konterte Rea mit 1:50,287 min, diese Zeit wurde nicht mehr unterboten. Dem Nordiren folgen die Yamaha-Piloten Baz und van der Mark, Honda-Star Alvaro Bautista und Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes.



Michael Rinaldi brachte die beste Ducati auf Platz 6, BMW-Ass Tom Sykes wurde Neunter.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP3:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,287 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, +0,189 sec

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,252

4. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,318

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,365

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,410

7. Leon Haslam (GB), Honda, +0,415

8. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,445

9. Tom Sykes (GB), BMW, +0,460

10. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +0,745

11. Scott Redding (GB), Ducati, +0,821

12. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,046

13. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,070

14. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,136

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,411

16. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,463

17. Leandro Mercado (RA), Ducati, +1,752

18. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,411

19. Marco Melandri (I), Ducati, +2,448

20. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,552

21. Christophe Ponsson (F), Aprilia, +3,072

22. Takumi Takahashi, Honda, +3,307

23. Lorenzo Gabellini (I), Honda, +4,473