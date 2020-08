Was ist los mit Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes?

Den Superbike-Saisonauftakt auf Phillip Island beendete Alex Lowes als WM-Leader, doch nach Aragón ist der Kawasaki-Pilot nur noch WM-Sechster . Auch das Stürzen hat der Werkspilot wieder gelernt.

Als Alex Lowes bereits an seinem ersten Rennwochenende mit Kawasaki den ersten Laufsieg einfuhr und die WM-Führung übernahm, wurde der 29-Jährige von manchen Experten bereits als ernsthafte Konkurrenten für Rekordweltmeister Jonathan Rea eingestuft.



Doch nach dem vierten Saisonmeeting in Aragón hat sich das Bild geändert: Während Rea die Superbike-WM 2020 anführt, ist Lowes nur noch Sechster. Vor allem durch zwei Rennstürze in Portimão (Lauf 2) und Aragón (Lauf 1) handelte sich Lowes einen Rückstand von 87 Punkten auf seinen Teamkollegen ein.

Dabei lief in Aragón mit Startplatz 4 in der Superpole zunächst alles nach Plan.



«Als ich mit dem Qualifyer auf die Strecke ging, wusste ich, dass ich eine gute Zeit fahren werde. Es war eine Schande, dass ich die erste Reihe verpasst habe», sagte Lowes, der in den Rennen bessere Ergebnisse erwartet hatte. «Beim Aragón-Test fuhr ich mehrere Rennsimulationen und war von meinem Speed überzeugt. Im ersten Lauf wollte ich Scott Redding folgen, bis ich plötzlich stürzte. Der Sturz war seltsam. Das Hinterrad drehte stark durch, bis mich auch die Traktionskontrolle nicht mehr retten konnte. Dann bekam der Reifen wieder Grip und ich wurde aus dem Sattel geschleudert.»

Mit Brummschädel und steifen Knochen ging Lowes am Sonntag an den Start. Auffällig: Sowohl im Superpole-Race als auch im zweiten Lauf konnte sich der Kawasaki-Pilot nicht gegen seine Gegner durchsetzen und verlor in den letzten Runden Positionen.



«Im Superpole-Race lag ich lange an vierter Position, am Ende fehlte mir aber der Speed. Als Bautista und Davies mich überholten, konnte ich nicht mehr kontern», gab der aus Lincoln stammende Lowes zu. «Für den zweiten Lauf habe ich die Front anders abstimmen lassen, habe mich damit aber nicht gut gefühlt. Ich musste mit dem Bike regelrecht kämpfen. Dazu war ich in einer großen Gruppe, was zwar Spaß gemacht hat, wir fuhren aber nicht um die Position, die ich wollte. Weil ich zur Front kein gutes Gefühl hatte, fielen mir die Positionskämpfe schwer.»

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha