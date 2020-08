Aragón, Lauf 2: Sensationelles Podium für Honda

Mit einem hart erkämpften Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Aragón übernimmt Jonathan Rea wieder die WM-Führung. Álvaro Bautista sorgte als Dritter für das erste Honda-Podium mit der neuen CBR1000RR-R.

Der zweite Superbike-Lauf der Superbike-WM 2020 in Aragón wurde mit jeder Runde spannender. Vorne machte sich zuerst Pole-Mann Jonathan Rea (Kawasaki) auf und davon, im letzten Renndrittel kamen Chaz Davies (Ducati) und der erstaunlich stark fahrende Álvaro Bautista (Honda) dem Kawasaki-Star aber wieder näher, auch begünstigt durch einen Fehler des Rekordweltmeisters.

Zwei Runden vor dem Ende lagen die Top-3 innerhalb nur einer Sekunde, doch Rea besann sich auf seine Qualitäten und setzte sich mit einer starken Schlussphase gegen Davies und Bautista durch.



Mit dem Sieg ist der 33-Jährige nach Aragón/1 wieder Führender der Gesamtwertung.



Es ist der 95. Laufsieg von Jonathan Rea. Honda feierte Álvaro Bautista für das erste Top-3-Finish seit Magny-Cours 2016.

Enttäuschend verlief das Rennen für Scott Redding, der mit 5,5 sec Rückstand Vierter wurde. Ducati-Privatier Michael Rinaldi sorgte als Fünfter für ein starkes Ducati-Ergebnis. Die beste Yamaha brachte Michael van der Mark auf Platz 6 ins Ziel.



Unterhaltsam verlief der Kampf um den siebten Platz, um den zeitweise bis zu sieben Piloten kämpften. In der turbulenten Schlussrunde setzte sich Leon Haslam (Honda) durch und verwies Toprak Razgatlioglu (8./Yamaha), Alex Lowes (9./Kawasaki), Garrett Gerloff (10./Yamaha), Xavi Fores (11./Kawasaki) und Tom Sykes (12./BMW) auf die Plätze.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Redding und van der Mark, dann Bautista, Rinaldi und Razgatlioglu. Davies auf Platz 7. Sykes auf 11.

Runde 1: Rea 0,5 sec vor Redding und 0,7 sec vor van der Mark und Bautista. Razgatlioglu (5.) vorbei an Rinaldi (6.). Sykes auf 11, Lowes auf 12.

Runde 2: Rea um 1,4 sec vorne. Van der Mark und Bautista vorbei an von Redding (5.). Davies überholt Rinaldi und Razgatlioglu.

Runde 3: Rea mit schnellster Rennrunde in 1:50,102 min um 1,8 sec vor van der Mark, Bautista und Davies. Redding nur noch Fünfter. Sykes Zwölfter.

Runde 4: Davies (2.) überholt Bautista (4.) und van der Mark (3.) und ist dennoch schneller als Rea!

Runde 5: Rea 1,7 sec vor Davies und 2,2 sec vor Bautista und van der Mark. Rinaldi (6.) vor Razgatlioglu (7.). Sturz Baz.

Runde 6: Davies (2.) nur leicht schneller als Rea (1.). Bautista (3.) auf Podiumskurs.

Runde 7: Rea 1,4 sec vor Davies und 1,8 vor Bautista. Dann van der Mark, Redding und Rinaldi.

Runde 8: Rea 1,6 sec vor Davies. Razgatlioglu, Lowes, Fores und Haslam kämpfen um Platz 7.

Runde 9: Davies hat Bautista im Nacken – davon profitiert Rea. Rinaldi (6.) holt zu Redding auf.

Runde 10: Rea 1,7 sec vor Davies und 2,1 sec vor Bautista. Redding (4.) überholt van der Mark (5.). Sykes auf 11.

Runde 11: Davies macht 0,4 sec auf Rea gut. Rinaldi (5.) auf der Geraden vorbei an van der Mark. In der Kampfgruppe um Platz 7 ändern sich die Positionen in jeder Kurve.

Runde 12: Rea 1,3 sec vor Davies und 2,2 vor Bautista Defekt bei Marco Melandri.

Runde 13: Davies macht nur 0,060 sec auf Rea gut. Sykes (11.) hat Anschluss bis Platz 7.

Runde 14: Rea in Schwierigkeiten – Davies ist dran! Sykes (10.) schnappt sich Gerloff (Yamaha).

Runde 15: Rea und Davies wechseln mehrfach die Positonen, dann setzt sich der Kawasaki-Pilot an der Spitze durch. Die Top-3 jetzt innerhalb nur 1,1 sec!

Runde 16: Davies ist nicht in direkter Schlagdistanz zu Rea. Sykes fällt auf Platz 12 zurück.

Runde 17: Rea 0,6 sec vor Davies, Bautista begnügt sich mit Platz 3.

Letzte Runde: Rea gewinnt 1,3 sec vor Davies. 3. Bautista, 4. Redding, 5. Rinaldi, 6. van der Mark, 7. Haslam, 8. Razgatlioglu, 9. Lowes, 10. Gerloff, 11. Fores, 12. Sykes, 13. Caricasulo, 14. Laverty, 15. Scheib.

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha