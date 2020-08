Leon Haslam: «Bautista zeigt, was die Honda kann»

Als Siebter im zweiten Lauf fuhr Leon Haslam beim Meeting der Superbike-WM 2020 in Aragón sein zweitbestes Saisonergebnis ein. Das Podium seines Teamkollegen Álvaro Bautista motiviert den Honda-Piloten.

Bei den Wintertests und den ersten Saisonmeetings hatte Leon Haslam im HRC-internen Duell mit Álvaro Bautista teilweise deutlich die Nase vorne, doch der Spanier kommt immer besser mit der neuen CBR1000RR-R zurecht und fährt Haslam den Rang ab.



In Portimão zog Bautista in der Gesamtwertung an Haslam vorbei, beim Meeting in Aragón sorgte der aus Talavera stammende 35-Jährige im zweiten Superbike-Lauf für das erste Honda-Podium seit fast vier Jahren. Haslam erreichte in den drei Rennen die Plätze 10, 10 und 7.

Die positive Entwicklung seines Teamkollegen spornt Haslam an. «Wenn wir beide Probleme haben, ist das nicht gut für die Motivation», hielt der Engländer fest. «Wenn aber der Teamkollege auf dem Podium steht, weiß man, was das Bike leisten kann.»



Die Performance von Haslam in Aragón war besser, als es die Ergebnisse aussagen. «Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start, aber wir hatten ab der ersten Runde ein kleines Problem, weshalb ich zeitweise drei bis vier Sekunden langsamer war», erklärte der Honda-Pilot. «Durch die Änderung meines Fahrstils konnte ich dann wieder Rundenzeiten fahren, die nicht so schlecht waren. Um ehrlich zu sein bin ich sogar ziemlich glücklich, weil ich befürchtet hatte, das Rennen in der Box zu beenden.»



Tatsächlich fuhr Haslam zu Beginn und Ende des Rennens 1:51 min, zwischen Runde 4 und 10 aber teilweise nur 1:54 min!

Dennoch hatte der 37-Jährige bessere Ergebnisse erwartet. «Aragón war schon ein wenig frustrierend, weil beim Test vor zwei Wochen alles gut lief und wir eine konstant Performance hatten», grübelte Haslam. «Als wir aber am Freitag mit der Arbeit begannen, hatten wir einige Probleme. Der erste Lauf und das Superpole-Race waren beide schwierig. Das zweite Rennen war dagegen sehr positiv. Es war das erste Mal, dass ich wirklich mit anderen Fahrern und bis zur letzten Kurve kämpfen konnte. In der letzten Runde habe ich mich in meiner Gruppe durchgesetzt und wurde Siebter.»



In der Gesamtwertung belegt Haslam mit 10 Zählern punktgleich mit Tom Sykes (BMW) den elften WM-Rang.

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha