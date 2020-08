Jonathan Rea: Aragón-Sieg hing am seidenen Faden

Statt einer erwarteten Niederlage gegen Ducati ist Jonathan Rea der Gewinner des ersten Meetings der Superbike-WM 2020 in Aragón. Den Sieg im zweiten Lauf hätte der Kawasaki-Star fast verspielt.

Im zweiten Rennen der Superbike-WM in Aragón bewies Jonathan Rea, warum er der Mann ist, den es auch in dieser Saison zu schlagen gilt. Nach Platz 3 am Samstag holte der Kawasaki-Star im Superpole-Race und zweiten Lauf stark heraus gefahrene Siege – dabei galten die Ducati gerade auf der spanischen Piste als favorisiert!

Nur fünf Runden vor Schluss musste Rea um den Sieg fürchten, als er einen Bremspunkt verpasste, 1,5 sec verlor und Chaz Davies plötzlich am Hinterrad hatte. Der Rekordweltmeister holte sich aber entschlossen die Führung zurück und gewann 1,3 sec vor dem Ducati-Piloten.



«Ich habe vor der letzten Kurve den dritten Gang nicht reinbekommen. Ich steckte im vierten Gang fest und hatte keine Motorbremse», erklärte der 33-Jährige. «Also habe ich entschieden, neben die Piste zu fahren und in Ruhe in den richtigen Gang zu schalten. Dadurch bekam Chaz die Gelegenheit, mich anzugreifen. Ich habe aber sofort gekontert, denn auch als er während des Rennens näher kam, hatte ich eine Antwort. Mir war klar, dass er mich überholen würde.»

Rea, der die Gesamtwertung nun mit 189 Punkte vor Scott Redding (179 P.) anführt, war selbst von seiner Performance überrascht.



«Im Superpole-Race habe ich viel Selbstvertrauen getankt. Im ersten Rennen wurde ich von Scott ein wenig ausgebremst, alleine hätte ich schneller fahren können», schilderte der Nordire. «Im zweiten Lauf konnte ich meinen Rhythmus in den 1:50 min durchziehen. So konnte ich auch den Reifenverschleiß besser kontrollieren. Am Ende war ich von der Pace aber selbst überrascht, wir waren sehr schnell.»

Bereits in einer Woche findet in Aragón ein weiteres Rennen der Superbike-WM statt.



«Am Montag lasse ich es ruhig angehen, am Mittwochabend kommen wir zurück an die Strecke», warf Rea einen Blick in die Zukunft. «Beim zweiten Meeting in Aragón haben wir weniger Stress, weil Daten vom Test und von diesem Rennwochenende haben. Die ersten beiden Training können wir es definitiv ruhiger angehen, sofern die Temperaturen ähnlich bleiben.»

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha