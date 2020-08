Honda-Manager zum 1. Podium: «Das war nur der Anfang»

Nach dem ersten Podium der neuen CBR1000RR-R in der Superbike-WM 2020 herrschte in der Box der Honda Racing Corporation in Aragón ausgelassene Stimmung. Selbst das Management der Japaner war ungewohnt euphorisch.

2019 erklärte Honda nach 17 Jahren Abstinenz die werksseitige Rückkehr in die seriennahe Weltmeisterschaft, statt eines Kundenteams wurde von der Honda Racing Corporation (HRC) ein neues Team für die Superbike-WM 2020 aus dem Boden gestampft, das in Barcelona beim MotoGP-Team angesiedelt ist. In die Entwicklung der neuen CBR1000RR-R floss viel Know-how aus der Prototypen-Serie ein.



Voraus gingen Jahre der Erfolglosigkeit. Den letzten WM-Titel für Honda gewann James Toseland 2007, den letzten Sieg fuhr Nicky Hayden im Regen in Sepang 2016 ein. Das letzte Podium erreichte vor fast vier Jahren Michael van der Mark in Magny-Cours 2016.

Welchen Stellenwert das Engagement in der Superbike-WM für Honda hat, lässt sich an der Vielzahl von Japanern in der Box erkennen. In Aragón erlebte HRC-Boss Tetsuhiro Kuwata persönlich den ersten Podestplatz der neuen CBR1000RR-R. «Natürlich sind wir überglücklich», jubelte Kuwata im Gespräch mit WorldSBK.com. «Ich muss allen danken, die an diesem Projekt beteiligt sind und selbstverständlich auch unseren Piloten, dem Team, einfach jeden.»



Zur Info: Kuwata ist seit 2000 Angestellter von Honda und ist von Haus aus Motorenentwickler. Bevor er 2011 zu HRC wechselte, war er unter anderem am F1-Projekt beteiligt. 2016 stieg er zum Direktor auf und ist seitdem der ranghöchste Vertreter der Honda Racing Corporation.

Für Kuwata ist das erste Honda-Podium nur der erste Schritt. «Das ist unsere erste Podestplatzierung in der Superbike-WM seit 2016, doch das ist nur der Anfang», ergänzte der Japaner. «Unser Ziel ist höher, wir wollen auf das oberste Podest. Bis dahin haben wir noch einen langen Weg vor uns. Wir werden nicht nachlassen und uns weiter mächtig anstrengend, um dieses Ziel zu erreichen.»



«Siege sind immer unser Ziel. Zunächst wollen wir regelmäßiger um die Podestplätze und weitere Siege kämpfen. Wir werden auch nie aufgeben, um die Meisterschaft zu kämpfen – auch nicht in dieser Saison. Und wenn wir einen großen Abstand zur Spitze haben, strengen wir uns noch mehr an.»

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha