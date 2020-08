Nach vier Jahren SBK-Schmach: Honda jubelt wieder!

Vor Alvaro Bautistas umjubeltem dritten Platz im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Aragon sahen wir fast vier Jahre lang keinen Honda-Fahrer auf dem Podest. Doch die CBR1000RR-R steht erst am Anfang.

Seit dem 6. Juli 2014 (Jonathan Rea in Portimao) gewann Honda im Trockenen kein Superbike-WM-Rennen. Den letzten Sieg holte Nicky Hayden am 15. Mai 2016 im Regen von Sepang. Und den bis zum heutigen Sonntag letzten Podestplatz eroberte Michael van der Mark am 1. Oktober 2016 als Zweiter in Magny-Cours.



Der letzte Titelgewinn ist 13 Jahre her: 2007 triumphierte James Toseland für Honda. Zuvor wurden Fred Merkel (1988, 1989), John Kocinski (1997) und Colin Edwards (2000, 2002) Champion.

Die jahrelange Erfolglosigkeit hat die Honda-Verantwortlichen in Japan letztlich dazu veranlasst, nach der Saison 2018 einen neuen Weg einzuschlagen. Nach 17 Jahren Abstinenz wurde 2019 wieder ein Team der Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorrad-Herstellers, etabliert. Für 2020 kam die neue Fireblade mit jeder Menge MotoGP-Genen.



Gegenüber SPEEDWEEK.com hat Werksfahrer Alvaro Bautista am Samstag detailliert erklärt, dass die Elektronik der Triple-R zwar gut arbeite wenn er alleine fährt, dass ihre Funktionsweise in Zweikämpfen aber verbesserungswürdig ist.

Am Sonntag zeigte der Spanier ein gutes Sprintrennen, in dem er sich als Vierter für eben diesen Startplatz im zweiten Hauptrennen qualifizierte. Nach gutem Start war Bautista über die 18 Runden nur in wenige Kämpfe verwickelt, er konnte überwiegend seinen Stil und seine Linie fahren. Im Ziel lag der Honda-Star nur 3,599 sec hinter Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) und 2,319 sec hinter dem Zweiten Chaz Davies (Aruba Ducati).

«Natürlich bin ich glücklich, das ist ein schöner Preis für unseren Einsatz», freute sich Bautista über Rang 3. «Wir sind auf dem Weg zu unserem wahren Ziel, zu Siegen. Ich weiß nicht, wann das gelingen wird, aber wir machen kleine Schritte vorwärts. Von Startplatz 4 war es einfacher als normal, weil nicht viele Fahrer vor mir waren und ich meinen Stil fahren konnte. Ich versuchte mit dem Hinterreifen hauszuhalten, am Samstag bin ich fünf oder sechs Runden vor Schluss gestürzt. Für mich ging es mehr darum den Vorsprung auf die Fahrer hinter mir zu verwalten, als die beiden vor mir einzuholen. Ich gab das ganze Rennen 100 Prozent, ich hätte sie nicht einfach innerhalb zwei Runden einholen können.»

Die CBR1000RR-R steht erst am Anfang ihrer Entwicklung, befindet sich aber bereits auf einem hohen Niveau. «Wenn ich alleine fahre und bremsen kann wie ich will, dann sind wir stark», unterstrich Bautista. «Auch unser Topspeed ist gut. Was das Einlenkverhalten und den Grip am Kurvenausgang betrifft, fehlt uns hingegen viel. Die Yamaha ist in den Kurven besonders stark. Es ist aber nicht so, dass die Honda eine große Schwäche hat, es geht mehr um die kleinen Dinge in allen Bereichen. Mit dem jetzigen Motorrad besser als Dritter zu werden, ist schwierig. Dafür müssen wir größere Schritte machen.»

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:18,756 min 2. Chaz Davies Ducati + 1,280 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 3,599 4. Scott Redding Ducati + 5,445 5. Michael Rinaldi Ducati + 6,687 6. Michael Vandermark Yamaha + 9,561 7. Leon Haslam Honda + 20,911 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 21,248 9. Alex Lowes Kawasaki + 21,399 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,717 11. Xavi Fores Kawasaki + 21,809 12. Tom Sykes BMW + 22,012 13. Federico Caricasulo Yamaha + 25,244 14. Eugene Laverty BMW + 30,088 15. Maximilian Scheib Kawasaki + 36,546 16. Sylvain Barrier Ducati + 49,074 17. Christophe Ponsson Aprilia + 55,511 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min 19. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Roman Ramos Kawasaki

Out Marco Melandri Ducati

Out Loris Baz Yamaha