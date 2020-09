Trotz Tour de France & US-Open: Viel SBK-WM im FreeTV

Am kommenden Wochenende steht das zweite Superbike-Meeting im MotorLand Aragón auf dem Programm. Während Servus-TV sein bewährtes Programm bietet, überrascht Eurosport mit live im FreeTV.

Die Übertragung der Superbike-WM ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen auch in diesem Jahr ServusTV und Eurosport. Wegen der Corona-Pandemie erleben wir in der Saison 2020 zwei Meetings auf einer Piste: Am vergangenen Wochenende fand im MotorLand Aragón der Event «Prosecco DOC» statt, am kommenden Wochenende steht die Runde «Pirelli Teruel» an.



Auf beiden Sendern beginnt die Live-Übertragung am Samstag. Weiterhin gilt: Wer alle Session sehen möchte, muss an den PC wechseln und das Internet bemühen.

Der österreichische TV-Sender überträgt alle Superbike-Rennen live oder, im Fall des Superpole-Race, als Wiederholung. Außerdem bietet ServusTV einen kostenlosen Internet-Stream, wo die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.



Eurosport überrascht am Samstag mit der Live-Übertragung der Superpole der Superbike-WM auf Eurosport 1. Auch das Superpole-Race am Sonntag wird auf dem kostenlosen Sender berücksichtigt. Überraschend, weil mit der Tour de France, der US-Open und der Motocross-WM weitere Highlights um TV-Zeit buhlen.



In der Kombination der beiden Sender kann man somit alle Rennen der Superbike-WM live im Free-TV genießen. Für die Sessions der übrigen Kategorien muss das Internet bemüht werden.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 44,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

