Alvaro Bautista: «Wenigstens haben wir es versucht»

Vergangenen Sonntag sorgte Alvaro Bautista bei der Superbike-WM in Aragon für den ersten Podestplatz von Honda seit fast vier Jahren. Eine Wiederholung an diesem Wochenende wird laut dem Spanier schwierig.

Mit 0,896 sec Rückstand auf Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) und als Siebter beendete Honda-Star Alvaro Bautista die beiden 50-minütigen freien Trainings am Freitag.



«Letztes Wochenende lief es gut, wir haben entsprechende Referenzen», erzählte der Spanier SPEEDWEEK.com. «Deshalb entschieden wir uns, in FP1 eine andere Abstimmung zu versuchen. Wir wollten sehen, ob wir für die Zukunft etwas Positives finden. Es lief zwar nicht wie erwartet, aber wenigstens haben wir es versucht. Für FP2 gingen wir zu unserem normalen Set-up zurück, es war ein gewöhnlicher Arbeitstag ohne besondere Ereignisse. Bei höheren Temperaturen werden wir uns in den Rennen vermutlich schwerer tun.»

Teamkollege Leon Haslam wurde mit einer guten Sekunde Rückstand Zehnter. «Der Unterschied zwischen meiner letzten Runde am Nachmittag und denen am Morgen war nur eine Zehntelsekunde, wir haben gute Fortschritte erzielt», meinte der Engländer. Seine Argumentation stützt sich darauf, dass die Strecke am Nachmittag bei höheren Temperaturen zirka eine halbe Sekunde langsamer war. «Ich hatte ein gutes Gefühl für das Motorrad, als es heißer wurde», lobte Haslam die Arbeit von Honda. «Unsere Leistung ist konstanter, als sie es letztes Wochenende war.»

Ergebnisse Superbike-WM Aragon/2 – FP1/FP2: