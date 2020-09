Aragon, FP3: Ducati-Privatier demütigt die Stars

Michael Ruben Rinaldi aus dem Team Go Eleven Ducati fuhr nach Freitag auch in FP3 am Samstagmorgen die Bestzeit. In Aragon trauen dem 24-Jährigen viele den ersten Podestplatz in der Superbike-WM zu.

Bereits in FP1 am Freitagmorgen ist Michael Ruben Rinaldi aus dem Team Go Eleven Ducati in 1:49,840 min deutlich schneller gefahren, als irgendjemand in der Woche zuvor in den freien Trainings.



Dafür gibt es zwei Gründe: Weil das zweite Wochenende in Folge im MotorLand Aragon Rennen sind, haben alle Fahrer ihre Abstimmung perfektioniert. Und der lästige, starke, kalte Wind ist zum Erliegen gekommen.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen dauerte es 13 Minuten, dann gelang Rinaldi in 1:49,574 min die mit Abstand schnellste Zeit, er distanzierte den zu diesem Zeitpunkt zweitbesten Jonathan Rea (Kawasaki) um über eine halbe Sekunde!



Erstaunlich: Neben Rinaldi schaffte es nur Ducati-Kollege Scott Redding als Zweiter unter 1:50 min, obwohl bis auf sechs Fahrer alle ihr Zeit vom Freitag verbessern konnten.

Der größte Schritt nach vorne gelang neben Redding Michael van der Mark (4./Pata Yamaha), Federico Caricasulo (7./GRT Yamaha) und Garrett Gerloff (10./GRT Yamaha). Die meisten Plätze zurück ging es für Tom Sykes (11./BMW) und Toprak Razgatlioglu (13./Pata Yamaha)



Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes verzichtete wegen einer Magen-Darm-Infektion auf das Training, zur Superpole wird der Engländer wieder auf die ZX-10RR steigen.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP3:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:49,574 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, +0,389 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,429

4. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,599

5. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,777

6. Leon Haslam (GB), Honda, +0,789

7. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +0,872

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,892

9. Loris Baz (F), Yamaha, +0,938

10. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,077

11. Tom Sykes (GB), BMW, +1,199

12. Marco Melandri (I), Ducati, +1,288

13. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,294

14. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,389

15. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,636

16. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,888

17. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,404

18. Matteo Ferrari (I), Ducati, +2,778

19. Takumi Takahashi, Honda, +2,950

20. Sylvain Barrier (F), Ducati, +3,330

21. Alex Lowes (GB), Kawasaki, nicht gefahren