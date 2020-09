Yamaha: Von 12 auf 4 – starkes Racing von vd Mark

Hinter den dominierenden Piloten von Kawasaki und Ducati ging es für die Yamaha-Stars im ersten Superbike-Lauf in Aragón/2 nur um die Ehre – Michael van der Mark hatte als Vierter das bessere Ende für sich.

Platz 4 für Michael van der Mark und Platz 5 für Toprak Razgatlioglu im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragón ist ein versöhnliches, aber auch geschmeicheltes Ergebnis für Yamaha. Denn vor den Werkspiloten liegend sind Scott Redding (Ducati) und Álvaro Bautista (Honda) gestürzt.

Von den Yamaha-Piloten zeigte der Supersport-Weltmeister von 2014 die beste Leistung, denn van der Mark startete nur als Zwölfter in das Rennen und kam vor Razgatlioglu ins Ziel, der in der Superpole den siebten Startplatz erreichte.



«In der Superpole hatte ich einfach Pech», erklärte der Niederländer. «Auf meiner schnellen Runde kam mir ein langsamer Pilot in die Quere, also musste ich abdrehen und einen neuen Versuch starten. Aber den besten Reifen hatte ich schon verbraucht, also musste ich von der 12. Position starten - was alles andere als ideal ist, vor allem auf dieser Strecke.»

Schon beim Meeting vor einer Woche fuhr der 27-Jährige die besseren Ergebnisse ein und erreichte im Superpole-Race sogar das Podium.



«Wir wussten, dass wir ein gutes Tempo hatten und ich einen guten Start brauchen würden», schilderte van der Mark. «Ich habe gleich zu Rennbeginn ein paar Jungs überholt, aber ich habe den weicheren SCX-Reifen verwendet und musste ruhig bleiben, um ihn über die Distanz zu bringen. Danach hatte ich ein etwas einsames Rennen, aber es hat geklappt und ich wurde Vierter, was kein schlechtes Finish ist. Im Superpole-Race muss ich mich anstrengen, um eine bessere Startposition für den zweiten Lauf zu bekommen.»

Toprak Razgatlioglu musste nach Lauf 1 den dritten WM-Rang an Chaz Davies (Ducati) abgeben.



«Vom siebten Startplatz kam ich gut Weg und versuchte zu Beginn des Rennens der vorderen Gruppe zu folgen», berichtete der junge Türke. «Der Hinterreifen hatte mehr Grip als letztes Wochenende, nach sechs Runden konnte ich aber nicht um die Top-3 mitfahren.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:19,700 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,888 sec 3. Chaz Davies Ducati + 10,035 4. Michael van der Mark Yamaha + 15,965 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 19,357 6. Alex Lowes Kawasaki + 24,138 7. Leon Haslam Honda + 24,275 8. Eugene Laverty BMW + 24,749 9. Federico Caricasulo Yamaha + 25,437 10. Tom Sykes BMW + 26,796 11. Garrett Gerloff Yamaha + 27,354 12. Loris Baz Yamaha + 28,096 13. Xavi Fores Kawasaki + 33,131 14. Matteo Ferrari Ducati + 41,500 15. Takumi Takahashi Honda + 41,565 16. Maximilian Scheib Kawasaki > 1 min 17. Roman Ramos Kawasaki > 1 min out Alvaro Bautista Honda out Scott Redding Ducati out Marco Melandri Ducati out Sylvain Barrier Ducati