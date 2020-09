Scott Redding (Ducati): «An sich war das sinnlos»

Durch die unterschiedlichen Bedingungen besitzt der Freitag in Barcelona laut Ducati-Werkspilot Scott Redding kaum Aussagekraft. Der Zweite der Superbike-WM macht sich deshalb auch keine Sorgen nach Rang 9.

Knapp sieben Zehntelsekunden verlor Scott Redding am Freitag in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf den Schnellsten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Die besten Runden wurden allesamt in der Früh in FP1 gefahren, in FP2 war die Strecke anfänglich nass, dann feucht.

«Ich fühlte mich am Morgen sofort besser, als das ganze Wochenende in Aragon», erzählte der WM-Zweite. «Als die Session zu Ende war, sagte ich den Jungs, sie sollen alles so lassen. Dann kam der Regen und wir konnten etwas an unserer Regenabstimmung feilen, das war gut. Als die Strecke dann langsam zu trocknen begann, wurde sie rutschig. Da musst du genau abwägen, bis zu welchem Grad sich Risiko auszahlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich viel Risiko für wenig Ertrag hätte eingehen müssen. An sich war die Session sinnlos – sie war aber gut, um ein Gefühl zu bekommen, falls es am Samstag wieder regnet. Deshalb bin ich mit dem Tag auch recht glücklich, es geht stetig vorwärts. Am Morgen verzichtete ich darauf, gegen Ende einen neuen Reifen zu verwenden, fuhr die ganze Session durch und fühlte mich komfortabel.»

Der Circuit de Catalunya ist neu im Kalender der Superbike-WM, vorab gab es lediglich einen zweitägigen Test Anfang Juli. Obwohl Redding auf der Strecke bei Barcelona jahrelang Grand Prix fuhr, sieht er sich nicht im Vorteil. «Die anderen fahren schon so lange mit diesen Motorrädern und Reifen, dass sie mehr Erfahrung haben als ich», hielt der Engländer fest. «Die Strecke ist nur ein Stück Asphalt. Der Unterschied ist nur, ob der Abrieb mehr oder weniger ist. Eine Rolle könnte lediglich die Haltbarkeit der Reifen spielen, das ist aber für jeden das Gleiche. Deshalb schauen wir gar nicht nach den anderen, sondern ziehen unser Ding durch.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:55,669 min

2. Michael van der Mark Yamaha 1:55,827 + 0,158 sec 3. Michael Rinaldi Ducati 1:55,838 + 0,169 4. Alvaro Bautista Honda 1:55,862 + 0,193 5. Scott Redding Ducati 1:56,159 + 0,490 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:56,321 + 0,652 7. Tom Sykes BMW 1:56,522 + 0,853 8. Samuele Cavalieri Ducati 1:56,680 + 1,011 9. Eugene Laverty BMW 1:56,735 + 1,066 10. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:56,780 + 1,111 11. Loris Baz Yamaha 1:56,869 + 1,200 12. Chaz Davies Ducati 1:57,018 + 1,349 13. Leon Haslam Honda 1:57,062 + 1,393 14. Alex Lowes Kawasaki 1:57,087 + 1,418 15. Jonas Folger Yamaha 1:57,555 + 1,886 16. Xavi Fores Kawasaki 1:57,569 + 1,900 17. Federico Caricasulo Yamaha 1:57,871 + 2,202 18. Sylvain Barrier Ducati 1:58,283 + 2,614 19. Takumi Takahashi Honda 1:58,659 + 2,990 20. Valentin Debise Kawasaki 1:59,956 + 4,287 21. Maximilian Scheib Kawasaki 2:00,795 + 5,126 22. Leandro Mercado Ducati





Ergebnisse Superbike-WM Barcelona FP1:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,140 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,169 sec

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,338

4. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,373

5. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,474

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,495

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,548

8. Tom Sykes (GB), BMW, +0,659

9. Scott Redding (GB), Ducati, +0,692

10. Loris Baz (F), Yamaha, +0,699

11. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,733

12. Eugene Laverty (IRL), BMW, +0,887

13. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,117

14. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,457

15. Jonas Folger (D), Yamaha, +1,524

16. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,806

17. Takumi Takahashi, Honda, +2,082

18. Leon Haslam (GB), Honda, +2,175

19. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,698

20. Samuele Cavalieri (I), Ducati, +2,832

21. Leandro Mercado (I), Ducati, +3,411

22. Valentin Debis (F), Kawasaki, +3,521