Álvaro Bautista (Honda): Auf Höhenflug folgte Absturz

Den ersten Sieg mit der neuen Honda CBR1000RR-R vor Augen machte Álvaro Bautista übermütig. Die Heimreise vom Meeting der Superbike-WM 2020 in Barcelona trat der Spanier schwer gebeutelt und mit blauen Flecken an.

Als Fünfter im ersten Superbike-Lauf in Barcelona sorgte Álvaro Bautista für ein starkes Ergebnis. Es ist offensichtlich, dass die Performance der neuen Honda immer besser wird, doch der Spanier muss dafür die Triple-R über das Limit ausreizen – erkennbar an mittlerweile fünf Rennstürzen, zuletzt am Sonntag im Superpole-Race.



Dabei war der Spanier drauf und dran, das beste Saisonergebnis für Honda einzufahren. Sogar der Sieg war möglich.

Der 35-Jährige lieferte sich mit dem späteren Sieger Michael van der Mark (Yamaha) und Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) einen atemberaubenden Fight um jeden Zentimeter. In der dritten Runde kassierte er zuerst den Niederländer, dann den Kawasaki-Star und lag in Führung. Wenige Kurven später flog der Honda-Pilot mit einem mächtigen Highsider in hohem Bogen von seiner Fireblade.



«Heute war ein bittersüßer Tag. Im Superpole-Race habe ich zum ersten Mal die Führung gegangen, was bedeutet, dass wir uns weiter verbessern», hielt Bautista fest. «Ich fühlte mich auf dem Bike so gut und wieder vorne zu sein, machte mich wohl etwas übermütig. Ich attackierte zu stark, was dann zum Sturz führte. Eine Schande.»

Bautista wurde im Medical-Center gründlich untersucht, trotz schmerzhafter Prellungen wollte der Haudegen den zweiten Lauf bestreiten. Nach der Besichtigungsrunde steuerte er die Box an – es lag nicht an ihm.



«Körperlich fühlte ich mich nicht gut, aber als ich auf mein Bike sprang stellte ich fest, dass ich trotz meiner Fußverletzung fahren konnte. Der Schmerz war nicht so schlimm», berichtete der Honda-Pilot. «Aber dann streikte mein Motorrad in der Sighting-Lap an. Wir untersuchen noch, was das Problem war. Es war schade, denn wir hatten auch für das zweite Rennen ein gutes Tempo. Ich bin sicher, dass wir erneut an der Spitze hätten kämpfen können.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:29,729 min 2. Michael van der Mark Yamaha + 2,460 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 2,559 4. Jonathan Rea Kawasaki + 8,040 5. Tom Sykes BMW + 13,196 6. Scott Redding Ducati + 14,232 7. Eugene Laverty BMW + 16,409 8. Alex Lowes Kawasaki + 17,590 9. Leon Haslam Honda + 18,536 10. Loris Baz Yamaha + 20,401 11. Jonas Folger Yamaha + 20,451 12. Federico Caricasulo Yamaha + 25,414 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 31,420 14. Takumi Takahashi Honda + 51,264 15. Xavi Fores Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Valentin Debise Kawasaki Out Sylvain Barrier Ducati Out Samuele Cavalieri Ducati Out Alvaro Bautista Honda