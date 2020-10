Magny-Cours, FP1: Johnny Rea 1,3 sec vor dem Zweiten!

Das erste freie Training der Superbike-WM in Magny-Cours fand auf nasser Strecke statt, Rekord-Weltmeister Jonathan Rea fuhr in einer eigenen Liga. Loris Baz und Tom Sykes sind die stärksten Verfolger.

Seit Donnerstagnacht regnet es in Magny-Cours ununterbrochen. Das erste freie Training der Supersport-300-Klasse, das um 9 Uhr hätte beginnen sollen, wurde wegen des vielen Wassers auf der Strecke auf 12.30 Uhr verschoben.



Damit begann der Trainings-Freitag erst um 10.30 Uhr mit FP1 der Superbike-Piloten.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Loris Baz in 1:57,773 min, damit blieb der Franzose nach acht Minuten der ersten 50-Minuten-Session als Erster unter 2 min. Als der Ten-Kate-Pilot wenig später 1:56,565 min fuhr, lag er 2,6 sec vor dem zweitplatzierten Federico Caricasulo.

Michael Rinaldi, Chaz Davies, Tom Sykes, Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Jonathan Rea und Eugene Laverty verzichteten auf die ersten zehn Minuten.



Nach 20 Minuten führte Baz in 1:53,614 min, dann übernahm Weltmeister Rea mit 1:52,747 min die Spitze und verbesserte sich bereits in der nächsten Runde auf 1:51,924. Damit lag der Kawasaki-Star 1,3 sec vor BMW-Werksfahrer Sykes.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Magny-Cours im Trockenen ist 1:37,018 min, gefahren im Sprintrennen 2019 von Toprak Razgatlioglu auf einer Kawasaki und mit dem weichen SCX-Reifen.

Für Samuele Cavalieri (Barni Ducati) war das Training noch vor der Halbzeit beendet, als er seine Panigale V4R im Kies versenkte.



20 Minuten vor Ende verschrottete Caricasulo seine R1. Weil in der Superbike-WM seit Jahren nur noch ein Motorrad pro Fahrer erlaubt ist, war auch sein Training gelaufen. Der Italiener sorgte außerdem für eine Unterbrechung der Session, weil sein Bike aus der Sturzzone in Kurve 5 entfernt werden musste.



Rea verbesserte seine eigene Bestzeit in den letzten sieben Minuten vier Runden in Folge bis auf 1:49,356 min und blieb damit erstaunliche 1,351 sec vor dem Zweiten Baz (Yamaha) und 1,639 sec vor dem Dritten Sykes (BMW).

Scott Redding brachte die beste Ducati auf Platz 7 (+2,821 sec).



Honda tat sich mit der neuen Fireblade schwer, Leon Haslam als Bester des Trios landete auf Platz 10 und hatte einen Ausrutscher zu beklagen. Vizeweltmeister Alvaro Bautista verlor über 7 sec, nur Takahashi und der gestürzte Cavalieri waren langsamer.



Rinaldi (8.) stürzte in seiner letzten Runde, van der Mark (9.) musste seine Yamaha mit einem technischen Problem abstellen.