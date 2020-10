Magny-Cours im TV: So sieht man die WM-Entscheidung

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours kann am Rennsonntag die Meisterschaft zu Gunsten von Jonathan Rea entschieden werden. Wir verraten, wie man die Rennen live verfolgen kann.

Die Übertragung der Superbike-WM ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen auch in diesem Jahr ServusTV und Eurosport. An diesem Wochenende findet in Magny-Cours das siebte von acht Saisonmeetings statt, bei dem die Titelentscheidung zu Gunsten von Kawasaki-Star Jonathan Rea fallen kann.



Der Kawasaki-Star gewann bereits das erste Rennen am Samstag und hat nun 65 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Scott Redding (Ducati). Verliert Rea nicht mehr als drei Punkte auf seinen Landsmann, ist er vorzeitig Weltmeister.

Weiterhin gilt: Wer am Sonntag alle Rennen live sehen möchte, muss an den PC wechseln und das Internet bemühen.



Der österreichische TV-Sender überträgt das zweite Superbike-Rennen live oder, im Fall des Superpole-Race, als Wiederholung unmittelbar vor dem zweiten Lauf. Außerdem bietet ServusTV einen kostenlosen Internet-Stream, wo die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.



Eurosport überträgt alle SBK-Sendungen auf dem oftmals kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2. Allerdings wird am Sonntag nur Superpole-Race live übertragen.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet für die letzten beiden Events nur noch 9,99 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Superbike-WM 2020 in Magny-Cours:

Alle Live-Übertragungen im TV und Internet