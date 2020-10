Scott Redding über van der Mark: «Das war schmutzig»

Mit den Rängen 9, 3 und 5 erlebte Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark in Magny-Cours ein durchwachsenes Wochenende. Im Kampf um den dritten Platz in der Superbike-WM hat er weitere neun Punkte eingebüßt.

Im ersten Rennen zeigte Michael van der Mark von Startplatz 6 kommend eine starke Leistung und lag bis zur 14. von 21 Runden auf dem vierten Platz; ein Ausrutscher warf ihn auf Platz 9 zurück.



«Die Rückmeldungen und der Grip waren nicht so, wie ich das gebraucht hätte», erklärte der Niederländer seinen Sturz in Kurve 13. «Zwar konnte ich als Neunter noch einige Punkte mitnehmen, im Kampf um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft habe ich aber viele weggeschmissen.»

Im Sprintrennen brillierte van der Mark als Dritter hinter dem Kawasaki-Duo Jonathan Rea und Alex Lowes. Besonders sehenswert war, wie er sich in der letzten Runde gegen den heranstürmenden Scott Redding (Aruba Ducati) durchsetzte.



«Es hat mich angepisst, was van der Mark in der letzten Runde abgezogen hat», schmunzelte Redding. «Das Manöver war in Ordnung. Es war etwas schmutzig – hätte ich es auch so gemacht – natürlich. Es hat mich trotzdem angepisst, weil ich derjenige außen war. Deshalb konnte ich nicht einlenken. In dieser halben Sekunde dachte ich an die Meisterschaft, an die Startposition für das nächste Rennen, an den Podestplatz – Fuck, was hätte ich tun sollen? Also ließ ich ihn fahren. Für das letzte Rennen heizte mir diese Aktion umso mehr ein.»

In diesem konnte Redding seinen fünften Sieg in diesem Jahr feiern. Weil WM-Leader Rea nur Vierter wurde, ist die Titelentscheidung auf das Finale in Portugal Mitte Oktober vertagt.

Van der Mark wurde in dem Rennen Fünfter, während Loris Baz als Zweiter für das beste Yamaha-Ergebnis sorgte. «Mein Start aus der ersten Reihe war okay, aber mir mangelte an Gefühl für den Vorderreifen und an Grip aus langsamen Kurven hinaus. Ich konnte nicht kämpfen, weil die Gegner dort stark waren, wo ich schwächelte. Jetzt haben wir in Estoril viel Arbeit vor uns, um Chaz Davies Rang 3 in der Meisterschaft noch abzunehmen.»

Der Ducati-Werksfahrer konnte seinen Vorteil gegenüber van der Mark in Frankreich um neun Punkte auf 19 erhöhen.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki

Out Xavier Pinsach Kawasaki

Out Leandro Mercado Ducati