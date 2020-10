Damit hat keiner gerechnet: Yamahas geheime Pläne

Yamaha will Kohta Nozane in der Superbike-WM

Giansanti Racing ist das offizielle Junior-Team von Yamaha in der Superbike-WM. Lange sah es so aus, dass es 2021 mit Garrett Gerloff und Federico Caricasulo weitergeht. Jetzt bahnt sich eine andere Lösung an.

Toprak Razgatlioglu und Supersport-Weltmeister Andrea Locatelli werden 2021 Yamahas Werksteam in der Superbike-WM bilden.



Garrett Gerloff aus dem Giansanti Racing Team wurde einige Wochen als Kandidat für das Werksteam gehandelt, im zweiten Hauptrennen in Barcelona brauste der Texaner erstmals aufs Podium und zeigte die letzten beiden Events starke Leistungen.



Er ist aber gar nicht so erpicht auf den Wechsel, wie man meinen könnte. «GRT ist unglaublich zu mir, das sind erstaunliche Menschen», erzählte Gerloff SPEEDWEEK.com. «Sie sind super positiv, für sie bin ich kein Rennfahrer, sondern ein Freund. Das ist eine schöne Attitüde. Wenn ich bei ihnen bleiben könnte, wäre ich sehr glücklich. Es sieht so aus, als würden wir nächstes Jahr das 2021-Bike bekommen, alles sieht vielversprechend aus. Wir sind das Junior-Team, haben aber volle Unterstützung von Yamaha.»

Dieses Jahr kommen bei GRT die letztjährigen R1 zum Einsatz, obwohl es seit letztem Herbst ein neues Modell gibt. 2021 soll Gerloff nicht nur das neueste Material erhalten, sondern auch verstärkt in die Zusammenarbeit mit den für die Entwicklung verantwortlichen Yamaha-Technikern eingebunden werden. So kann Yamaha den stärksten Fahrer aus der US-Meisterschaft MotoAmerica seit Ben Spies 2009 weiter aufbauen und für größere Aufgaben vorbereiten.

Für den Platz neben Gerloff zeichnet sich eine überraschende Lösung ab. Bislang gingen sämtliche Experten davon aus, dass es auch für Federico Caricasulo bei GRT weitergeht. Doch jetzt ist durchgesickert, dass sich Yamaha einen Japaner im Team wünscht!

Seit Noriyuki Hagas letzter voller SBK-Saison 2011 sahen wir keinen starken Japaner mehr in dieser Weltmeisterschaft. Für 2021 stehen die Chancen gut, dass Kohta Nozane zum Zug kommt. Der am 29. Oktober 25-Jährige passt ins Junior-Konzept von GRT, in der Moto2-Klasse konnte er 2012 und 2013 erste WM-Erfahrung sammeln. Dazu durfte er 2017 als Ersatz für Jonas Folger für Tech3 Yamaha das MotoGP-Rennen in Motegi bestreiten und zeigte beachtliche Trainingsleistungen. Im Rennen kam er dann aber nur drei Runden weit. Außerdem arbeitete Nozane für Yamaha als MotoGP-Testfahrer und bestritt für YART Rennen in der Endurance-WM.

Gelingt der Nozane-Transfer, könnte Caricasulo von Yamaha zurück in die Supersport-WM geschickt werden. Zu seinem letztjährigen Team Bardahl Evan Bros, für das er hinter Teamkollege Randy Krummenacher Vizeweltmeister wurde.

Der Deutsche Jonas Folger stand mit 27 Jahren bei GRT nie zur Debatte. Seine letzte Chance, mit Yamaha 2021 Superbike-WM zu fahren, ist das Team Ten Kate.