Alex Lowes (6./Kawasaki): «Steckte hinter Honda fest»

Mit Platz 6 im ersten Superbike-Lauf in Estoril war Kawasaki-Pilot Alex Lowes gut bedient. Der 30-Jährige kämpfte die meiste Zeit mit den beiden Hondas von Leon Haslam und Álvaro Bautista.

Nachdem Jonathan Rea in der Superpole gestürzt war, lag es an dessen Teamkollegen Alex Lowes, die Kawasaki-Fahne hoch zu halten. Als Siebter gelang das dem 30-Jährigen mehr recht als schlecht, wenn man bedenkt, dass neben Rea auch Ducati-Star Scott Redding stürzte. Beide hätten sich wohl vor Lowes qualifiziert.



Rea korrigierte seinen Fehler im ersten Superbike-Lauf weltmeisterlich und stürmte von Startplatz 15 in nur zwei Runden an Lowes vorbei auf Platz 5. Nach 21 Runden trennten die Teamkollegen zwei Plätze und sechs Sekunden.

Dafür lieferte sich Lowes ein unterhaltsames Duell um Platz 5 mit den beiden Honda-Pilot Álvaro Bautista und Leon Haslam. Der Spanier verabschiedete sich mit einem Sturz aus dem Rennen, in der letzte Runde verlor Lowes den fünften Platz an Landsmann Haslam.



«In der Superpole habe ich mit dem Qualifyer nicht den Vorteil gehabt, wie ich es erwartet hatte», erklärte Lowes SPEEDWEEK.com. «Im Rennen hatte ich an sich einen guten Start und war auch in den ersten Runden gut dabei, aber dann steckte ich im Positionskampf mit den beiden Hondas fest. Ich war eigentlich schneller als die Jungs, aber immer wieder überholten sie mich auf der Gerade und ich musste mich wieder an ihnen vorbei kämpfen. Das lief dann eine ganze Weile so und das machte das Rennen ziemlich frustrierend. Ich konnte nie meinen eigenen Rhythmus fahren.»

Als langjähriger Yamaha-Pilot weiß Lowes genau, warum die R1 in Estoril das dominierende Motorrad ist. Werkspilot Toprak Razgatlioglu gewann die Superpole und das erste Rennen. Garrett Gerloff vom GRT-Kundenteam stürmte in die erste Startreihe und als Dritter auf das Podium.



«Auf einigen Strecken hatten die Yamaha-Jungs in diesem Jahr Probleme», verweist Lowes unter anderem auf Aragón. «Aber Estoril – ich finde es ähnelt ein wenig Barcelona – hat so viele Kurven. Man ist ständig in Schräglage und zieht in den Kurven das Gas auf. Und das ist schlicht eine Stärke der Yamaha und der Grund, warum das Bike hier so konkurrenzfähig ist. Das ist wie in Katar, wo die Yamaha in den langgezogenen Kurven auch immer sehr stark ist.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:13,229 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,039 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 4,220 4. Jonathan Rea Kawasaki + 9,645 5. Leon Haslam Honda + 15,732 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,926 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,205 8. Xavi Fores Kawasaki + 17,842 9. Loris Baz Yamaha + 18,035 10. Tom Sykes BMW + 18,404 11. Jonas Folger Yamaha + 20,834 12. Eugene Laverty BMW + 30,026 13. Leandro Mercado Ducati + 31,886 14. Takumi Takahashi Honda + 47,164 15. Eric Granado Honda + 48,801 16. Sheridan Morais Kawasaki + 56,970 Out Alvaro Bautista Honda

Out Loris Cresson Kawasaki

Out Federico Caricasulo Yamaha

Out Michael van der Mark Yamaha

Out Scott Redding Ducati

Out Matteo Ferrari Ducati