Álvaro Bautista (Honda): «Es gab Kinderkrankheiten»

Mit den Plätzen 5 und 7 gelang Honda im letzten Rennen der Superbike-WM 2020 ein versöhnlicher Saisonabschluss. Die Saison beenden Álvaro Bautista und Leon Haslam punktgleich.

Die Debütsaison von Honda mit einem neuen Team und der neuen CBR1000RR-R war kein leichtes Unterfangen. Das Potenzial der Triple-R ist offensichtlich, doch in der Corona-Saison waren Weiterentwicklungen selbst für den weltgrößten Motorrad-Hersteller kaum zu bewerkstelligen.



Gegen Saisonende ist aber ein Aufwärtstrend erkennbar. Immer häufiger mischten Álvaro Bautista und Leon Haslam in den Top-5 mit. Der letzte Renntag der Superbike-WM 2020 in Estoril war so gesehen bemerkenswert: Erstmals fuhren beide Piloten im Superpole-Race und im zweiten Lauf in die Punkteränge.

Als Fünfter sorgte Bautista im zweiten Lauf für das beste Finish beim Saisonfinale.



«Nach dem Sturz am Samstag wollte ich keinen weiteren Rückschlag», gab der 35-Jährige zu. «Die Bedingungen waren etwas schwieriger mit weniger Grip. Ich konzentrierte mich darauf, die Strecke zu verstehen und das Limit nicht zu überschreiten. Platz 5 ist nicht unser Ziel, wir wollen Rennen gewinnen.»



Die Superbike-WM 2020 insgesamt betrachtet Bautista mit gemischten Gefühlen. «Die Saison war eine Herausforderung, weil wir als neues Team in der kurzen Meisterschaft ein neuen Motorrad entwickeln mussten. Dennoch haben wir einige gute Ergebnisse erreicht», verweist der Spanier auf die Umstände. «Aber es gab auch Kinderkrankheiten, womit man bei einem neuen Projekt rechnen muss.»

Erstaunlich: In der Gesamtwertung stehen Bautista und Haslam bei identischen 113 WM-Punkten!



«Wir haben in der ersten Saison viel gelernt», hielt der Engländer fest. «Für die kommende Saison haben wir ein klaren Verständnis, in welche Richtung wir im Winter entwickeln müssen. Die Saison war mit den ganzen Umständen anspruchsvoll. Ich persönlich kann es kaum erwarten, mit den Wintertests zu starten.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:07,368 min 2. Scott Redding Ducati + 1,951 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,556 4. Michael van der Mark Yamaha + 10,423 5. Alvaro Bautista Honda + 15,473 6. Michael Rinaldi Ducati + 20,277 7. Leon Haslam Honda + 21,074 8. Xavi Fores Kawasaki + 21,291 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,427 10. Tom Sykes BMW + 25,168 11. Jonas Folger Yamaha + 26,945 12. Eugene Laverty BMW + 28,511 13. Leandro Mercado Ducati + 32,281 14. Jonathan Rea Kawasaki + 38,800 15. Matteo Ferrari Ducati + 46,083 16. Eric Granado Honda + 47,000 17. Takumi Takahashi Honda + 47,295 18. Sheridan Morais Kawasaki > 1 min 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Loris Baz Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha