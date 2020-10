Scott Redding (Dcuati): «Freue mich mega für Chaz»

Der Samstag in Estoril war für Scott Redding ein Desaster, doch trotz Schmerzen nach seinem Superpole-Sturz absolvierte der Ducati-Pilot einen famosen letzten Renntag der Superbike-WM 2020.

Am Samstag konnte Scott Redding einem Leid tun. In der Superpole stürzte der Engländer per Highsider heftig und bewegte sich fortan nur noch humpelnd durch Fahrerlager. Im ersten Lauf am Nachmittag rollte der Ducati-Pilot dann mit einem Defekt aus.

Doch am Sonntag präsentierte sich der Vizeweltmeister von seiner besten Seite und sorgte im zweiten Lauf hinter seinem Teamkollegen Chaz Davies für den ersten Doppelsieg von Ducati seit 2010, den ersten mit der Panigale V4R. Den Grundstein dafür legte Redding im Superpole-Race, als er vom letzten Startplatz in nur 10 Runden bis auf Platz 6 nach vorne brauste – 16 Positionen machte der Ducati-Werkspilot gut!



«Das macht keinen Spaß, es ist einfach beängstigend», sagte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Man hat wenig Zeit für die Aufholjagd und kann sich nicht lange mit der Vorbereitung eines Überholmanövers aufhalten. Bis zur nächsten Runde zu warten geht nicht, man muss es sofort tun und darauf Vertrauen, dass der Gegner das tut, was man erwartet.»



«Heute habe ich verstanden, dass die Fahrer im hinteren Feld Dinge etwas anders handhaben. Einige Male dachte ich ‹fuck, das wird nicht gut ausgehen›, als ein Typ genau in dem Moment, als ich überholen wollte, anders reagierte als von mir gedacht», erzählte der Ducati-Pilot weiter. «Letztendlich lief es gut und viel besser als am Samstag, als ich ein Problem mit dem Motor hatte. Ich kam auch Johnny näher, aber die Lücke war zu groß und ich habe lieber die Platzierung mitgenommen.»

Redding lag im zweiten Lauf zeitweise nur auf der fünften Position, ab Rennmitte war er auf Podiumskurs.



«In den ersten Runden hatte ich etwas Probleme mit dem Vorderreifen. Ich hatte eine andere Option als Toprak gewählt, der bei mir aber nicht funktionierte. Am Ende war es natürlich super für das Team, das wir die ersten beiden Plätze einfahren konnten», erklärte Redding. «Nach dem Crash am Samstag konnte ich froh sein, halbwegs glimpflich davongekommen zu sein. Es reichte, um Rennen zu fahren, aber es schmerzte tierisch. Meine Beine tun mal richtig weh und sind geschwollen, auch im Rücken und im Arm habe ich Schmerzen.»



«Ein paar Jungs im Team sagten ich solle an die Box kommen, wenn es zu sehr weh tut. Aber, fuck, die kennen mich noch nicht richtig. Nie im Leben gebe ich auf, im Gegenteil ich werde versuchen, das Rennen zu gewinnen. Schmerzen vergehen. Das Jahr war gut, ich bin Vizeweltmeister, was für meine erste Saison nicht schlecht ist.»

Auf der Auslaufrunde sah man Redding und Davies gemeinsam feiern. Gut sichtbar freute sich Redding für den Waliser, der seinen Platz bei Ducati 2021 für Michael Rinaldi räumen muss.



«Ich freue mich mega für Chaz. Dauen hoch für ihn und ich habe mich mehr über seinen Sieg gefreut, als über meinen zweiten Platz», versicherte Redding. «Es ist großartig, dass er sich auf diese Weise von Ducati verabschiedet. Es gibt genügend Fahrer, die hätten in seiner Situation drauf geschissen und das Rennen irgendwie über die Runden gebracht. Aber er zeigte, was er drauf hat und das war großartig.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:07,368 min 2. Scott Redding Ducati + 1,951 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,556 4. Michael van der Mark Yamaha + 10,423 5. Alvaro Bautista Honda + 15,473 6. Michael Rinaldi Ducati + 20,277 7. Leon Haslam Honda + 21,074 8. Xavi Fores Kawasaki + 21,291 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,427 10. Tom Sykes BMW + 25,168 11. Jonas Folger Yamaha + 26,945 12. Eugene Laverty BMW + 28,511 13. Leandro Mercado Ducati + 32,281 14. Jonathan Rea Kawasaki + 38,800 15. Matteo Ferrari Ducati + 46,083 16. Eric Granado Honda + 47,000 17. Takumi Takahashi Honda + 47,295 18. Sheridan Morais Kawasaki > 1 min 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Loris Baz Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha