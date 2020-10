Estoril: Yamaha im Superpole-Rennen unbesiegbar

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu gewann nach dem ersten Superbike-Rennen in Estoril auch das Sprintrennen am Sonntagmorgen. Markenkollege Jonas Folger strauchelte und wurde 13.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur zehn Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen dann die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen werden entsprechend der Superpole vom Samstag besetzt.



Das Wetter meint es auch am Sonntag gut mit den Fahrern: Viel Sonne bei 17 Grad Luft- und 19 Grad Celsius Asphalttemperatur waren die angenehmen Fakten zum Rennstart um 11 Uhr Ortszeit.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den weichen Hinterreifen SCX, der von der Performance zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt. Wegen der kühlen Temperaturen entschieden sich aber alle Fahrer in Portugal für den normalen Rennreifen SC0.

Wie im ersten Lauf gingen Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), Leon Haslam (Honda) und Garrett Gerloff (GRT Yamaha) aus der ersten Startreihe ins Rennen.



Vizeweltmeister Scott Redding musste nach seinem Crash im Qualifying erneut vom letzten Platz losfahren, Weltmeister Jonathan Rea, der ebenfalls gestürzt war, stand als 15. auf dem Grid. Wildcard-Fahrer Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo action by MGM Yamaha nahm den elften Startplatz ein.

Razgatlioglu bog als Führender in die erste Kurve ein, Rea machte bis zur ersten Zeitmessung fünf Plätze gut, Redding zehn! Folger hingegen fiel auf Platz 17 zurück. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes stürzte in der ersten Runde in Kurve 13.



Stand nach der zweiten Runde in den Top-10: Razgatlioglu, Gerloff, Davies, van der Mark, Haslam, Rea, Rinaldi, Bautista, Fores und Redding. Die BMW-Piloten Sykes und Laverty waren 11. und 15., Folger lag auf Rang 16.



In Runde 4 stürzte Loris Baz (Ten Kate Yamaha). Razgatlioglu lag an der Spitze 1,5 sec vor Gerloff, 1,5 sec hinter dem Texaner folgte das Trio Davies, van der Mark und Rea.



Nach acht Runden führte Razgatlioglu souverän vor dem ebenfalls alleine fahrenden Gerloff. Der dritte Yamaha-Pilot van der Mark lieferte sich einen harten Kampf mit Davies um Rang 3 und rang das Ducati-Ass letztlich nieder. Jonas Folger hing auf Platz 13 fest.



In der letzten Runde tat sich in den Top-7 nichts mehr.

Das Ergebnis:

1. Razgatlioglu, Yamaha

2. Gerloff, Yamaha

3. Van der Mark, Yamaha

4. Davies, Ducati

5. Rea, Kawasaki

6. Redding, Ducati

7. Bautista, Honda

8. Haslam, Honda

9. Rinaldi, Ducati

10. Fores, Kawasaki

11. Sykes, BMW

12. Caricasulo, Yamaha

13. Folger, Yamaha

14. Mercado, Ducati

15. Ferrari, Ducati

16. Laverty, BMW

17. Takahashi, Honda

18. Granado, Honda

19. Morais, Kawasaki

20. Cresson, Kawasaki