Nach Crash: Razgatlioglu und Rea sprachen sich aus

Mit zwei Siegen und einem dritten Platz war Toprak Razgatlioglu beim Saisonfinale in Estoril der erfolgreichste Teilnehmer. Im zweiten Lauf hatte der Yamaha-Pilot einen unangenehmen Zwischenfall mit Jonathan Rea.

Toprak Razgatlioglu fand zum richtigen Zeitpunkt zurück auf die Siegerstraße. Vor dem Meeting in Estoril war der Sieger vom Auftaktrennen in Australien nur noch WM-Sechster, doch beim Saisonfinale in Portugal verbesserte sich der 24-Jährige vorbei an Alex Lowes (Kawasaki) und seinem Teamkollegen Michael van der Mark auf Platz 4 der Gesamtwertung und wurde damit bester Yamaha-Pilot.

Nach der Pole und dem Sieg im ersten Superbike-Lauf am Samstag gewann Toprak Razgatlioglu auch das Superpole-Race am Sonntagvormittag und startete somit auch in das letzte Rennen der Superbike-WM 2020 von Startplatz 1. Der Yamaha-Werkspilot hoffte auf das erste Triple seiner noch jungen Superbike-Karriere, doch am Ende waren die Ducati-Piloten Chaz Davies und Scott Redding stärker: Razgatlioglu kam als Dritter ins Ziel.



«Ich verstehe das nicht - der Hinterreifen hatte schon ab der ersten Runde null Grip», erzählte Razgatlioglu SPEEDWEEK.com. «In den Rechtskurven rutschte das Bike stark, aber das war ok; Linkskurven waren das größere Problem. Ich habe mächtig kämpfen müssen, um Platz 3 ins Ziel zu bringen. Damit bin ich glücklich. Nach den großartigen ersten Lauf und dem Superpole-Race hätte ich zwar gerne noch einmal gewonnen, aber das ging nicht. Bei den letzten Meetings hatten wir Schwierigkeiten, aber Estoril war mein bisher bestes Rennwochenende in der Superbike-WM.»

Der dritte Platz auf dem Podium hing jedoch an einem seidenen Faden, als Weltmeister Jonathan Rea großen Druck auf Razgatlioglu ausübte. Beim Versuch, den jungen Türken in Runde 9 zu überholen, stürzte der Kawasaki-Pilot. Es kam zur Berührung.



Rea und Razgatlioglu haben den Vorfall unmittelbar nach dem Rennen besprochen.



«Zwei Runden lang ging es zwischen uns hin und her», schilderte der Yamaha-Pilot. «Ich musste in einer Kurve eine etwas weitere Linie fahren. Er erzählte mir nach dem Rennen, dass er eine Lücke sah und innen hineinfuhr. Aber dann kam ich zurück und dann ist er gestürzt. Ich habe ihn nicht gesehen. Letztendlich können solche Dinge in einem Rennen passieren, das ist normal.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:07,368 min 2. Scott Redding Ducati + 1,951 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,556 4. Michael van der Mark Yamaha + 10,423 5. Alvaro Bautista Honda + 15,473 6. Michael Rinaldi Ducati + 20,277 7. Leon Haslam Honda + 21,074 8. Xavi Fores Kawasaki + 21,291 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,427 10. Tom Sykes BMW + 25,168 11. Jonas Folger Yamaha + 26,945 12. Eugene Laverty BMW + 28,511 13. Leandro Mercado Ducati + 32,281 14. Jonathan Rea Kawasaki + 38,800 15. Matteo Ferrari Ducati + 46,083 16. Eric Granado Honda + 47,000 17. Takumi Takahashi Honda + 47,295 18. Sheridan Morais Kawasaki > 1 min 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Loris Baz Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha