Garrett Gerloff wurde als Ersatz für Rossi erwählt

Nachdem MotoGP-Star Valentino Rossi erneut positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurde, muss er um seine Teilnahme am ersten Valencia-GP bangen. Superbike-WM-Pilot Garrett Gerloff könnte einspringen.

Kann Valentino Rossi beim European-GP in Valencia am kommenden Wochenende sein Comeback geben? Der Yamaha-Fahrer wurde vor den Rennen in Aragón positiv auf Covid-19 getestet.



Die schlechte Nachricht: Sein PCR-Test am Dienstag fiel erneut positiv aus. Allerdings wird der neunfache Weltmeister sich am Mittwoch einem weiteren Test unterziehen. Dadurch hätte er immer noch genügend Zeit, um das zweite negative Testergebnis rechtzeitig vorzulegen. Nur bei zwei negativen Tests darf er starten.

Rossi sagt: «Das Virus ist sehr kompliziert. Ich habe mich zwei Tage lang schlecht gefühlt und nach ein paar Tagen war ich wieder fit, zu 100 Prozent. Zu Hause habe ich mich die ganze Zeit selbst isoliert und den ärztlichen Rat befolgt. Es ist eine sehr traurige und schwierige Situation, aber so ist es nun mal. Leider hatte ich gestern einen weiteren Test, und er war wieder positiv. Glücklicherweise habe ich noch zwei weitere Chancen. Ich bin sehr traurig, denn ich fühle mich gut, und ich kann es kaum erwarten, wieder auf meiner M1 zu sitzen und mit meinem Team vereint zu sein. Ich hoffe wirklich, dass das nächste PCR-Testergebnis negativ ausfallen wird, denn zwei Rennen zu verpassen, waren schon zwei zu viel.»

Sollte der Italiener ausfallen, hat Yamaha einen Plan B in der Hinterhand: Garrett Gerloff steht als Ersatz bereit. Der 25-jährige Texaner startete 2020 in der Superbike-WM für das Giansanti Racing Team und wurde als WM-Elfter (drei Podestplätze) zweitbester Rookie hinter Vizeweltmeister Scott Redding.



Gerloff ist stolz auf die Chance: «Ich fühle mich geehrt, dass Yamaha mich für diese Gelegenheit in Betracht zieht. Dieses Jahr war ein ziemliches Abenteuer, und das wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Es war mein Traum, auf der Yamaha M1 MotoGP-Maschine zu fahren, seit ich mit dem Rennsport begonnen habe. Aber es tut mir leid, dass ich diese Gelegenheit unter diesen unglücklichen Umständen für Valentino bekomme.»

Yamaha-Teamdirektor Massimo Meregalli sagte: «Leider gehen wir trotz unserer Hoffnungen mit einer gewissen Ungewissheit bezüglich unsere Fahrerbesetzung in die letzten drei Rennen. Wir wissen nicht sicher, wer außer Maverick Vinales an diesem Wochenende mit dem Motorrad fahren wird. Das ist eine Situation, die sich unserer Kontrolle entzieht, also können wir nur sicherstellen, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Auf jeden Fall sind wir Garrett Gerloff dankbar, dass er bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen. Es ist nie eine leichte Aufgabe, für Vale einzuspringen, das sind große Schuhe, die es zu füllen gilt.»