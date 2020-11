Offiziell: BMW-Satelliten-Teams mit Folger & Laverty

Was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen, hat BMW soeben bestätigt: Neben dem Werksteam sehen wir in der Superbike-WM 2021 auch zwei Satelliten-Teams und mit Jonas Folger einen deutschen Fahrer.

Für 2021 hat das deutsche Team Bonovo Action einen Vertrag mit BMW unterschrieben und bringt den ehemaligen MotoGP-Piloten Jonas Folger in die Superbike-WM.



Das zweite Satelliten-Team bildet RC Squadra Corse mit Eugene Laverty. Der Nordire fuhr dieses Jahr für das BMW-Werksteam, musste aber dem Niederländer Michael van der Mark Platz machen, der 2021 an der Seite von Tom Sykes fahren wird.

«Die Zusammenarbeit mit Satelliten-Teams ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem Engagement in der Superbike-Weltmeisterschaft», teilte Markus Schramm mit, Leiter BMW Motorrad. «Es ist großartig, in der kommenden Saison neben den beiden Motorrädern unseres Werksteams zwei weitere BMW M1000RR im Feld zu haben. Im Bonovo Action Team mit Jonas Folger tritt erstmals ein deutsches Team mit einem bayerischen Fahrer auf einem bayerischen Motorrad als fest eingeschriebene Mannschaft in der Superbike-WM an. Das ist eine besondere Kombination. Ich freue mich auch sehr, dass Eugene Laverty ein festes Mitglied unserer BMW-Familie bleibt und sein Können sowie seine Kenntnisse über die BMW-Superbikes nun in unserem neu aufgestellten, aber im Superbike-Paddock bereits bekannten Satelliten-Team RC Squadra Corse mit einbringt. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Saison 2021!»

«Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Bonovo Action und RC Squadra Corse», ergänzte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Durch die Kooperation mit diesen beiden Teams stellen wir unser Projekt noch breiter auf. Sie werden mit dem BMW Motorrad WorldSBK Team in engem Austausch sein. Dies bringt für uns den Vorteil mit sich, dass wir noch mehr gesammeltes Feedback zur Verfügung haben. Auch fahrerseitig sind beide Teams äußerst stark besetzt. Jonas Folger und Eugene Laverty sind nicht nur schnell, sondern werden dank ihrer jahrelangen Erfahrung einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der BMW M1000RR leisten. Es ist Klasse, Eugene weiter an Bord zu haben und Jonas neu in der BMW-Familie begrüßen zu können.»

Das Team Bonovo Action wird von Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski geleitet. 2020 dominierte die Mannschaft mit Folger die IDM. Der 27-Jährige gewann alle acht Rennen und wurde souverän Deutscher Meister. Zudem trat die Mannschaft mit Folger bei den beiden SBK-Events in Barcelona und Estoril an, wo Team und Fahrer mit starken Leistungen überzeugten und es ohne jegliche Vorbereitung in jedem Rennen in die Top-13 schafften.

Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021:



Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?



BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate Yamaha?: Baz?



Ponsson Yamaha: Christophe Ponsson (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Mercado?



Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)



Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)



Motocorsa Ducati: Bassani?



Brixx Ducati: Barrier?



Barni Ducati: Cortese? Baz? Rabat?



Fett = bestätigt