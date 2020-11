Jonas Folger (BMW): «Bin der Fahrer, nicht das Ganze»

Nach Max Neukirchner, Markus Reiterberger, Stefan Bradl und Sandro Cortese ist Jonas Folger erst der fünfte Deutsche, der seit 2005 Vollzeit Superbike-WM fährt. Was er sich mit BMW für 2021 vorgenommen hat.

Mit zwei Siegen und zehn Podestplätzen ist Max Neukirchner der erfolgreichste Deutsche in der Superbike-WM. Der Sachse bestritt zwischen 2005 und 2014 auf Honda, Ducati und Suzuki 148 Rennen, seine beste Saison erlebte er 2008, als er auf einer Alstare-Suzuki WM-Fünfter wurde.



2016 war die erste volle WM-Saison von Markus Reiterberger. Der dreifache Deutsche Meister bestritt seither 72 Rennen auf BMW und brillierte als Fünfter in Buriram/Thailand 2016.



Ein Jahr später fuhr Stefan Bradl für Red Bull Honda seine einzige Superbike-Saison, der Moto2-Weltmeister von 2011 hat einen sechsten Platz in Assen als bestes Ergebnis vorzuweisen.



Seit 2019 ist Sandro Cortese in der Superbike-WM: Erst ein Jahr für GRT Yamaha und diese Saison für Pedercini Kawasaki. Für 2021 hat der zweifache Weltmeister (Moto3 und Supersport) noch kein Team, Platz 6 ist sein bisheriges Glanzlicht.

2021 sehen wir mit Jonas Folger zwar ein bekanntes, aber in der Superbike-WM neues Gesicht. Der ehemalige MotoGP-Pilot hat einen Vertrag mit BMW unterschrieben und startet für das Satelliten-Team Bonovo Action, um dessen Auftritt sich die MGM-Truppe von Michael Galinski kümmert.



Jonas ist überzeugt, dass fünfte oder sechste Plätze in seiner ersten Saison in der Superbike-WM möglich sein werden. «Noch kenne ich das Motorrad nicht», hielt der Mühldorfer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Aber es ist oft so, dass wenn man Schwierigkeiten im Trockenen hat, kann man sich die Witterung zum Vorteil machen. Aber so denke ich nicht. Wenn alles passt, dann kommen wir unter die ersten zehn. Und wenn an einem Wochenende die Sterne ganz gut stehen, dann kommen wir auch unter die ersten sechs.»

BMW blieb dieses Jahr aus verschiedenen Gründen unter den Erwartungen, die Werksfahrer Tom Sykes und Eugene Laverty belegten in der Weltmeisterschaft nur die Gesamtränge 12 und 15.



Doch für nächstes Jahr gibt es die neue M1000RR, in welcher die Schwachstellen des bisherigen Modells behoben sein sollen – vor allem der mangelnde Topspeed.



«Jedes Motorrad ist anders und keines perfekt», unterstrich Folger. «Es muss in die richtige Richtung entwickelt werden – das erwarte ich von mir, meinem Team und auch BMW. Sykes war dieses Jahr öfters schnell. BMW stand zweimal auf Pole, das heißt schon was. Ich gehe davon aus, dass dort Potenzial dahintersteckt, sonst hätte ich das Ganze nicht gemacht. Aber ich bin der Fahrer, nicht das Ganze. Alles muss harmonieren, im Frühjahr wird sich herausstellen, wo wir stehen und welchen Weg wir vor uns haben.»

Bonovo Action ist das erste deutsche Team in der Superbike-WM seit MR Ducati 2013, für welches damals Max Neukirchner fuhr. Zu verdanken ist das Jürgen Röder, dem Chef eines Berliner Busreiseunternehmens.

«Wir haben die ganze Saison zusammen in der IDM bestritten, das hat sich so ergeben», meinte Jonas zum WM-Engagement. «Es war im Vornherein klar, wo ich hin will. Irgendwann haben wir gesagt, dass wir es zusammen probieren, mit der Konstellation von diesem Jahr.»

Von 2009 bis 2017 war Folger im MotoGP-Paddock, 2019 bestritt er als Ersatzfahrer weitere fünf Rennen in der Moto2-WM. Der heute 27-Jährige gewann fünf Grand Prix und brauste in den Klassen 125 ccm, Moto3, Moto2 und MotoGP 24 Mal aufs Podest. 2017 eroberte er für Tech3 Yamaha im MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring den umjubelten zweiten Platz.

«Früher habe ich die Superbike-WM weniger verfolgt», gibt Jonas zu. «Als ich in die MotoGP-WM kam, verfolgte ich sie mehr. Dann ging Scott Redding in die Britische Superbike-Meisterschaft und jeder wusste, was sein Ziel ist. Deshalb habe ich dann auch die Superbike-WM verfolgt und 2017 Chaz Davies kennengelernt. Anschließend verfolgte ich sie immer stärker. Letztes Jahr habe ich mich dann so richtig mit dem Thema befasst. Seit GP-Fahrer wie Bautista, Redding und andere dazugekommen sind, ist das Level gefühlsmäßig gestiegen. Ich höre auch von außen, dass die Superbike-WM echt lässig zum Anschauen ist.»



Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021:



Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?



BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate Yamaha?: Baz?



Ponsson Yamaha: Christophe Ponsson (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Mercado?



Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)



Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)



Motocorsa Ducati: Bassani?



Brixx Ducati: Barrier?



Barni Ducati: Cortese? Baz? Rabat?



Fett = bestätigt