Wegen Johnny Rea ist Carl Fogarty nur eine Nummer

Carl Fogarty ist eine Ikone der Superbike-WM und schien mit vier Weltmeisterschaften in der Statistik uneinholbar zu sein – bis Jonathan Rea seine unglaubliche Serie von sechs WM-Titeln in Folge startete.

Bis 2018 waren Jonathan Rea und Carl Fogarty mehr oder weniger noch auf Augenhöhe. Beide gewannen viermal die Superbike-WM, doch Rea hat das als erster Fahrer unmittelbar hintereinander geschafft. Seit 2019, als der Nordire seinen fünften Titel einfuhr, thront der Kawasaki-Star alleine an der Sitze der seriennahen Weltmeisterschaft.



Mit dem Siegen hat Rea nicht aufgehört: 2020 folgte der sechste Titel und 2021 wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit als erste Fahrer die Marke von 100 Laufsiegen knacken.



«Wahrscheinlich würden die Leute gerne hören, dass ich deswegen angepisst bin – aber das Gegenteil ist der Fall» , versicherte Fogarty im Exklusivgespräch mit SPEEDWEEK.com und fügt lachend hinzu. «Wahrscheinlich werde ich langsam weich.»

Foggy gewann seine Titel jeweils im Doppelpack 1994/95 sowie 1998/99. Der polarisierende Multi-Champion ist heute viel entspannter und auch relaxter als in seiner Sturm-und-Drang-Zeit – ein Vorteil seiner mittlerweile 55 Jahre. So verfolgte Foggy auch gespannt den Werdegang von Jonathan Rea und wünscht sich mehr Anerkennung seiner außergewöhnlichen Leistungen.



«Als die Superbike-WM mehr Aufmerksamkeit genoss und auch mehr Menschen an die Rennstrecke kamen, hätte der Erfolg von Johnny sicher für mehr Wirbel gesorgt. Aber das ist nicht sein Fehler. Sein Job ist es nur auf die Piste zu gehen, und seinen Gegnern in den Arsch zu treten», sagte Foggy. «Die Superbike-WM hat seit der MotoGP einfach nicht mehr das Prestige wie früher. Damals war es die schnellste Viertaktserie, heute ist es die MotoGP. Das ist nicht das Problem von Jonathan, er wird der besten Superbike-Piloten aller Zeiten – in seiner Generation ist er ohne jeden Zweifel bereits der Beste.»

Übrigens: In der 1988 beginnenden Geschichte der Superbike-WM gab es 17 Weltmeister. Mehr als einen Titel gewannen neun Piloten. Mehr als zwei Titel nur Troy Bayliss (3) sowie Fogarty (4) und Rea (6).