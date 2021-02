Traurig: Kein SBK-Auftakt in Australien im Februar 27.02.2021 - 14:14 Von Kay Hettich

Superbike-WM © phillipislandcircuit Die Rennstrecke auf Phillip Island aus der Vogelperspektive

In einer normalen Saison würde an diesem Wochenende auf Phillip Island der Auftakt der Superbike-WM 2021 stattfinden. Aber auch in diesem Jahr wird der Kalender der seriennahen Meisterschaft von Covid-19 bestimmt.