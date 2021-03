Jonathan Rea macht schon Platz für den 7. SBK-Pokal

Als sechsfacher Weltmeister ist Jonathan Rea der erfolgreichste Pilot der Superbike-WM aller Zeiten. Amtsmüdigkeit ist beim Kawasaki-Star nicht zu erkennen.

Die Erfolge von Jonathan Rea in der Superbike-WM sind kaum in Worte zu fassen. Mit jeder Saison baut der Nordire seine Führung in den Statistiken der seriennahen Weltmeisterschaft weiter aus, schon jetzt steht er mit sechs Weltmeisterschaften und 99 Siegen mit großem Abstand – Superbike-Legende Carl Fogarty hat zwei Titel und 40 (!) Siege weniger eingefahren.

Wer hofft, dass die Motivation des Kawasaki-Piloten nachlassen könnte, wird enttäuscht. Rea legte den Schalter längst wieder um und ist auf die Superbike-WM 2021 fokussiert.



«Ich kann mit unserer Arbeit im letzten Jahr zufrieden sein – aber ich schaue nicht zurück und klopfe mir auf die Schultern, dass ich sechs Weltmeisterschaften gewonnen habe. Ich freue mich; ich freue mich schon auf die Superbike-WM 2021. Ich denke immer an die nächste Herausforderung», sagte der Rea bei WorldSBK. «Natürlich bedeutet der sechste Titel die Welt. Es bedeutet, dass ich mein Ziel erreicht habe.»

Die abgelaufene Saison war für Rea aus mehrfacher Sicht eine neue Erfahrung. Seit seinem Wechsel zu Kawasaki startete der Rekordweltmeister auf Phillip Island nie so schlecht in die Saison.



«Ich hatte einen Sturz und habe viele Punkte liegen gelassen, dann kam der Lockdown. In Aragón habe ich viel Selbstvertrauen getankt. Ich glaubte noch nicht an den WM-Titel, aber ich dachte, wenn ich hier gewinnen kann, dann ist alles möglich», sagte der Kawasaki-Pilot weiter. «Es war nicht nur wegen Scott, alle Ducatis waren dort schnell und ich habe sie alle geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich das Gefühl, dass ich die Kontrolle über die Meisterschaft übernehmen kann.»

Die Wintertests mit der neuen ZX-10RR verliefen für Kawasaki ermutigend, auch wenn das Wetter zu Beginn des Jahres oft nicht mitspielte. Der nächste Test ist in Portimão am 4./5. März geplant.