Rookie Kohta Nozane (8./Yamaha): «Schon viel besser!»

Als Rookie in der Superbike-WM 2021 steht Kohta Nozane vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Beim Test auf dem für ihn neuen Misano World Circuit fuhr er die Yamaha R1 erst zum zweiten Mal.

Yamaha hält große Stücke auf Kohta Nozane. Der 25-Jährige gewann die japanische Superbike-Serie 2020 überlegen, fungiert als MotoGP-Testfahrer und soll sich in diesem Jahr im GRT Junior-Team in der SBK-Weltmeisterschaft etablieren.



Für Nozane ist die Yamaha R1 im WM-Trimm neu, dazu alle Rennstrecken und die Reifen von Pirelli. Dass er kein englisch spricht, um sich mit seinen italienischen Techniker auszutauschen, macht seine Aufgabe nicht einfacher.

Am Montag und Dienstag dieser Woche absolvierte Nozane in Misano erst seinen zweiten Superbike-Test, zuerst fuhr er die GRT-Yamaha vor fast vier Monaten in Jerez. Angesichts der Voraussetzungen sind seine Rundenzeiten beachtlich: In 1:35,003 min büßte er auf die Bestzeit von Ducati-Pilot Michael Rinaldi (1:33,688 min) 1,3 sec ein. Ob Nozane einen Qualifyer-Reifen verwendete, ist nicht bekannt, aber unwahrscheinlich.



«Es war ein sehr produktiver Test und ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser zwei Tage. Im Vergleich zum ersten Test in Jerez fühle ich mich mit dem Bike und den Reifen schon viel besser», hielt Nozane fest. «Im Vergleich zum ersten Tag konnte ich meine Pace verbessern und kam in einen guten Rhythmus. Die Strecke ist fantastisch zu fahren. Wir haben noch zwei weitere Tests vor uns, also werde weiter hart arbeiten und mich auf das erste Rennen der Saison vorbereiten.»

Misano-Test, Superbike

Zeiten 16. März 2021:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:33,688 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:33,886

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,013

4. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,361

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:34,794

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,806

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,847

8. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,003

9. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,210

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,392



Zeiten 15. März 2021:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162