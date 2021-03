Chaz Davies: «Wieso soll ich nicht erfolgreich sein?»

Nach sieben Jahren im Ducati-Werksteam musste Chaz Davies seinen Platz räumen und bestreitet die Superbike-WM 2021 im Team Go Eleven. Die Voraussetzungen für Erfolge sind trotzdem gut.

Das Team Go Eleven, Sponsor Aruba, Ducati-Partner Feel Racing und das Werk aus Borgo Panigale haben für den 32-fachen Superbike-Laufsieger Chaz Davies für die Ende Mai beginnende Superbike-WM 2021 ein erfolgversprechendes Paket geschnürt.

Zwar hat der Waliser seinen Platz im Werksteam nach sieben Jahren an den neun Jahre jüngeren Michael Ruben Rinaldi verloren, Davies bekommt vom Werk aber einige Hilfe. «Die Absicht ist, identisches Material zu haben», erzählte der WM-Dritte von 2020. «Sollte das Werksteam Verbesserungen bekommen, sollte es möglich sein, diese für drei Motorräder zu bringen. Wenn ich schnell bin, und ich sehe keinen Grund, weshalb ich das nicht sein soll, werden sie mich bestmöglich unterstützen.»

Auf die Testfahrten zu Beginn dieser Woche in Misano musste Davies nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus verzichten, weil ihm die Quarantänevorschriften in Italien die Einreise nicht erlaubten. Das Roll-out mit den neuen Bikes bewerkstelligte deshalb Ducati-Testfahrer Michele Pirro.



Wegen der behördlichen Covid-19-Bestimmungen fand auch die Team-Präsentation am Donnerstag in Italien nur digital mit Teamchef Gianni Ramello und Teammanager Denis Sacchetti statt.