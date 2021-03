SBK-Test Barcelona, 13 Uhr: Ducati vor Yamaha & Honda

Ducati-Werksfahrer Scott Redding liegt nach den ersten drei Stunden des zweitägigen Superbike-Tests auf dem Catalunya-Circuit vorne. Tom Sykes ist Schnellster des BMW-Trios.

Mittwoch und Donnerstag testen die Piloten der Superbike-WM 2021 auf der Rennstrecke in Montmelo bei Barcelona, lediglich vier fehlen: Eugene Laverty aus dem Team RC Squadra Corse BMW, weil die Motorräder nicht fertig sind. Die Kawasaki-Piloten Loris Cresson (Team Pedercini) und Lucas Mahias (Team Puccetti) verzichten, weil sie auf Kit-Parts für ihre ZX-10RR warten und nicht mit dem letztjährigen Material fahren wollen. Und MIE Honda bringt nur Neuzugang Tati Mercado zum Einsatz, der zweite Fahrer steht noch nicht fest.

Durch den Umbau von Kurve 10 wurde der Circuit de Catalunya etwas schneller, bei der Antwort auf die Frage, um wie viele Zehntelsekunden es sich handelt, variieren die Aussagen. Die meisten reden von zirka einer halben Sekunde.

An beiden Tagen ist die Strecke von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach der ersten halben Stunde am Mittwochmorgen war Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 1:42,492 min bereits besser als Chaz Davies 2020 auf seiner Ducati Panigale V4R in der schnellsten Rennrunde (1:42,646 min). Der Pole-Rekord auf der letztjährigen Streckenvariante steht bei 1:41,619 min und wird von Jonathan Rea (Kawasaki) gehalten.

Jonas Folger (Team Bonovo MGM) hatte einen hervorragenden Einstand, fuhr die ersten 50 Minuten in den Top-3 und war nach zwei Stunden in den Top-6. Der Bayer widmet sich intensiv der Abstimmung seiner neuen BMW M1000RR, allem voran der Elektronik.



Kurz vor Mittag setzte sich Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu mit 1:41,698 min an die Spitze und war damit 0,199 sec schneller als der bis dahin führende Scott Redding (Aruba Ducati).

Um 13 Uhr führt Redding die Zeitenliste mit 1:41,198 min an, er liegt eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Razgatlioglu und 0,550 sec vor seinem Teamkollegen Michael Rinaldi.



Leon Haslam ist als schnellster Honda-Pilot aktuell Vierter, Weltmeister Jonathan Rea liegt mit der besten Kawasaki auf Platz 5.



Das BMW-Trio Tom Sykes, Michael van der Mark und Jonas Folger nimmt die Ränge 8, 10 und 12 ein.

Ergebnisse SBK-Test Barcelona, 31. März, Stand 13 Uhr:

1. Scott Redding, Ducati, 1:41,198 min

2. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,698

3. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

4. Leon Haslam, Honda, 1:41,830

5. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:41,866

6. Chaz Davies, Ducati, 1:41,966

7. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:41,980

8. Tom Sykes, BMW, 1:42,093

9. Alex Lowes, Kawasaki, 1:42,188

10. Michael van der Mark, BMW, 1:42,259

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:42,276

12. Jonas Folger, BMW, 1:42,369

13. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:42,691

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,913

15. Tito Rabat, Ducati, 1:43,015

16. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:43,816

17. Kohta Nozane, Yamaha, 1:43,825

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,945

19. Leandro Mercado, Honda, 1:46,046

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:51,422