Leon Haslam (2.): «Honda fehlt noch der Feinschliff»

Honda-Werksfahrer Leon Haslam beendete den ersten Testtag der Superbike-WM in Barcelona auf dem zweiten Platz, 0,107 Sekunden hinter Jonathan Rea (Kawasaki). Nur Details fehlen dem Engländer zu den großen Erfolgen.

Vor den Testfahrten der Superbike-WM wurde Kurve 10 auf dem Circuit Barcelona-Catalunya umgebaut, sodass die Zeiten aus dem Vorjahr nicht mehr von Interesse sind. Leon Haslam fuhr am Mittwoch auf der 4,657 km langen Strecke eine Bestzeit von 1:40,900 Minuten und verlor auf Kawasaki-Star Jonathan Rea, der an der Spitze landete, nur eine knappe Zehntelsekunde. Seinem Teamkollegen Álvaro Bautista nahm der 37-Jährige eine Sekunde ab, was aber vor allem an den verschiedenen Testprogrammen lag. Außerdem ist der Spanier nicht völlig fit.



«Ein positiver Tag», begann Haslam im Interview. «Letztes Jahr hatte ich auf dieser Strecke mein schwierigstes Wochenende, weil ich mich gleich am ersten Tag aus dem Rennen genommen hatte. Jetzt sind die Rundenzeiten recht gut und es war der erste vollständige Tag seit dem Jerez-Test. Wir haben langsam begonnen und haben erst mal die verschiedenen Teile getestet. Ich habe einen guten Schritt gemacht, nicht unbedingt in der Rundenzeit, aber in der Konstanz.»

In welchen Bereichen erzielte das Honda-Team Fortschritte? «Nachdem wir zuletzt mehr an meiner Position und an der Position des Lenkers und der Fußrasten gearbeitet haben, waren wir sehr viel mit der Elektronik beschäftigt. Wir sind in diesem Bereich deutlich konstanter geworden, denn wir haben viele Puzzleteile zusammengebracht, das ist sehr schön», betonte der WM-10. des Vorjahres.

«Kurve 10 ist deutlich besser als zuvor, denn dort hatte ich im letzten Jahr den schweren Sturz», freute sich der Honda-Fahrer und fügte hinzu: «Das Gefühl in dieser Kurve ist sehr gut, ich fahre dort mit dem Ellenbogen auf dem Boden, die Kurve macht viel Spaß.»

«Am Donnerstag wollen wir noch einmal etwas an der Sitzposition austesten, Alvaro hat am Mittwoch schon damit gearbeitet. Es geht um die feineren Details mit dem Chassis, da konnten wir im letzten Jahr kaum rangehen, denn wir waren mit den gröberen Einstellungen am Bike beschäftigt», sagte Haslam der insgesamt 83 Runden zurücklegte. «Das Paket wird langsam vollständig, es fehlt nur noch der Feinschliff.»

Ergebnisse SBK-Test Barcelona, 31. März:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,793 min

2. Leon Haslam, Honda, 1:40,900

3. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:40,910

4. Scott Redding, Ducati, 1:40,962

5. Tom Sykes, BMW, 1:41,265

6. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,334

7. Jonas Folger, BMW, 1:41,598

8. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

9. Chaz Davies, Ducati, 1:41,775

10. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:41,926

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:41,950

12. Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,966

13. Michael van der Mark, BMW, 1:42,046

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,677

15. Kohta Nozane, Yamaha, 1:42,758

16. Tito Rabat, Ducati, 1:42,819

17. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:42,923

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,400

19. Leandro Mercado, Honda, 1:44,957

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:45,434