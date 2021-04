Lob für die MIE-Honda – aber 3,5 Sekunden Rückstand

Einen Tag vor den Superbike-Tests in Barcelona gab das Team MIE Honda den Argentinier Tati Mercado als Fahrer für die Saison 2021 bekannt. Was er nach seinem Roll-out über die Fireblade zu berichten hat.

Für den Superbike-Test in Barcelona wurde Leandro «Tati» Mercado von MIE Honda bereits vor Wochen nominiert, doch erst am Tag zuvor wurde der Superstock-1000-Champion von 2014 auch offiziell als Einsatzfahrer für die Superbike-WM 2021 bestätigt.



Seit 2010 ist der 29-Jährige im SBK-Fahrerlager und wechselte mehrfach zwischen dem Superstock-1000-Cup und der Superbike-WM. Während der vergangenen Jahre fuhr er in verschiedenen Teams Aprilia, Ducati und Kawasaki, zuletzt für Motocorsa eine Panigale V4R.

«Zum ersten Mal in meiner Karriere fahre ich Honda», erzählte Mercado beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Box des MIE-Teams im Fahrerlager des Catalunya-Circuits. Die drei Buchstaben stehen übrigens für Midori International Engineering. «Wir wurden uns erst vor ein paar Tagen einig, da war ich zuhause in Argentinien. Natürlich ist alles neu für mich, teilweise auch für das Team, weil sie neues Material haben. Wir müssen uns erst eine Basis erarbeiten, insgesamt mag ich das Motorrad. Es hat ein gutes Handling und der Motor passt. Aber wir müssen viele Sachen verbessern – wir haben sehr, sehr viel Arbeit vor uns.»

3,5 sec Rückstand auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) unterstreichen diese Aussage. «Es war wichtig, dass wir getestet haben», meinte Mercado. «Ich bin einige Monate nicht gefahren, so konnte ich das Motorrad und das Team kennenlernen. Jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Die meiste Arbeit sehe ich bezüglich der Elektronik, bei der Traktions- und Wheelie-Kontrolle. Wenn wir dafür eine bessere Basis haben, können wir verschiedene Abstimmungen versuchen.»

Hattest du während des Barcelona-Tests Hilfe vom Honda-Werksteam? «Dieser Test lief privat ab», meinte der Südamerikaner. «Für die Zukunft hoffe ich, dass sie uns helfen können. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, in welchen Bereichen die Werksmaschinen anders sind als unsere.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

