Aragón-Test: Nur Rookie Kohta Nozane fuhr im Regen

Wegen der Limitierung auf zehn Testtage überlegen sich die Teams der Superbike-WM sehr genau, bei welchen Bedingungen sie fahren. Den verregneten zweiten Testtag in Aragon nutzte nur GRT Yamaha-Pilot Kohta Nozane.

Auf Kohta Nozane ruhen die Hoffnungen von Yamaha, zehn Jahre nach Noriyuki Haga wieder einen starken Japaner in der Superbike-WM zu etablieren. Der 25-Jährige gewann im vergangenen Jahr die japanische Superbike-Serie JSB1000 mit sieben Siegen aus acht Rennen überlegen. Im Team GRT Yamaha debütiert Nozane in der Superbike-WM 2021.

Sein Debüt mit der Yamaha R1 im WM-Trimm und mit Pirelli-Reifen gab Nozane im November 2020 in Jerez. Weiter ging es im März und April diesen Jahren in Misano, Barcelona und gleich zwei Mal Aragón, zuletzt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche.



«Beim zweiten Test in Aragón hatte ich etwas mehr von mir erwartet, allerdings waren die Bedingungen nicht sonderlich gut, weshalb ich am Mittwoch keine gute Zeit fuhr», sagte der Japaner, der in 1:52,254 min gut 1,8 sec auf die beste Yamaha einbüßte.

In Aragón regnete es am Donnerstag intensiv, weshalb die meisten Teams ihre Piloten erst gar nicht auf die Strecke schickten – anders Nozane.



«Ich hatte mir für den zweiten Testtag auch besseres Wetter gewünscht, aber dafür konnte ich erstmals die Regenreifen von Pirelli testen», meinte der 25-Jährige aus Tiba. «heutige Tag wäre besser gewesen, aber zumindest könnte ich die Pirelli-Nassreifen zum ersten Mal testen. Für das erste Rennen war das eine gute Erfahrung. Aragón ist eine schwierige Strecke, aber ich werde beim Saisonauftakt vorbereitet sein.»

Teamkollege Garrett Gerloff beschäftigte sich am Mittwoch mit der Fahrwerksabstimmung für den harten Rennreifen und fuhr in 1:50,577 min die schnellste Runde eines Yamaha-Piloten. Wegen der begrenzten Zeit im Trockenen konnten aber nicht alle Tests erledigt werden.



«Zumindest am Mittwoch kamen wir zum Fahren», ätzte der US-Amerikaner. «Ich habe das Gefühl, dass wir ein paar neue Dinge gelernt haben, die uns am Rennwochenende helfen werden. Wir sind so gut wie möglich vorbereitet und ich habe das Gefühl, dass wir ein gutes Paket haben.»



Bis zum Saisonauftakt wird GRT Yamaha keinen weiteren Test haben. Die Weltmeisterschaft beginnt am Pfingst-Wochenende (21.–23. Mai) in Aragon/Spanien, am Wochenende darauf geht es in Estoril/Portugal weiter.

Zeiten Aragón-Test, 21. April:

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1:49,338 min

2. Alex Lowes (Kawasaki), 1:49,470

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,577

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,550

5. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:52,254

6. Chris Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52,946

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien