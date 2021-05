Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu: «Elektronik spinnte»

Mit einem Podium am Samstag startete Toprak Razgatlioglu fabelhaft in die Superbike-WM 2021, doch der zweite Renntag in Aragón verlief für den Yamaha-Piloten ernüchternd.

Als Toprak Razgatlioglu am Sonntagmorgen aufstand, musste er bereits von einem für ihn schwierigen Renntag ausgehen. Denn der Yamaha-Pilot ist kein Freund von Regen, vor allem nicht in einem Superbike-Rennen. Nach seinem ersten Podestplatz in Aragón drohte der Saisonauftakt kein schönes Ende zu nehmen: Mit sechsten Plätzen im Superpole-Race und im zweiten Lauf betrieb der 24-Jährige Schadenbegrenzung.



«Im Superpole-Race habe ich mich für Regenreifen entschieden. Es regnete und ich glaubte, das es eher mehr als weniger Regen geben würde – aber das war leider nicht der Fall», berichtete der talentierte Türke SPEEDWEEK.com. «Ich wollte das Rennen halbwegs gut über die Bühne bringen, um für den zweiten Lauf eine bessere Startposition zu erreichen.»

Zur Erinnerung: Razgatlioglu wurde in der Superpole die beste Zeit gestrichen, weil er das Streckenlimit überfuhr. Statt von Platz 6 musste er von der zehnten Position in die ersten beiden Rennen starten.

War die Reifenwahl im Superpole-Race schon nicht optimal – das gesamte Podest hatte auf Intermediate-Reifen gesetzt – hatte Razgatlioglu auch im zweiten Rennen Pech. Dabei lag er in Runde 8 als Dritter auf Podiumskurs.



«Im zweiten Rennen setzte ich auf Intermediate-Reifen und hatte einen guten Start ins Rennen. Nach etwa sieben Runden begann aber die Elektronik zu spinnen; ständig regelte sie mir die Leistung ab», erklärte Razgatlioglu. Ich fiel zurück und versuchte nur noch den sechsten Platz zu halten, um wichtige Punkte für die Meisterschaft zu sammeln. Das Rennwochenende endete nicht gerade fantastisch, ich tröste mich mit dem ersten Podium in Aragón am Samstag.»



Mit 30 Punkten belegt der Yamaha-Pilot in der Gesamtwertung den vierten Rang; WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) hat 57 Punkte.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda