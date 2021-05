Toprak Razgatlioglu will den Lauf von Rea stoppen

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu weiß, dass sich ihm in Estoril eine gute Chance bietet, die Superbike-WM zu seinen Gunsten zu drehen. «Ich träume von drei Siegen», betonte der Schnellste vom Freitag.

0,414 sec Rückstand brummte Toprak Razgatlioglu am Freitag in Estoril dem zweitschnellsten Scott Redding (Aruba Ducati) auf. «Ein guter Start», grinste der Türke beim Treffen mit wenigen handverlesenen Journalisten. «Ich wusste, dass ich hier stark sein würde, entspannt war ich deswegen aber nicht. Das ist ein wichtiges Wochenende für mich. Wir haben bereits eine Rennsimulation absolviert, auch sie war sehr positiv. Meine Rundenzeiten sind konstant gut und ich fühle mich gut – und ich habe noch Luft nach oben. Alles ist okay, ich bin bereit für die Rennen.»

Toprak kam als WM-Vierter nach Estoril, nach den ersten drei Rennen in Aragon hat er bereits 27 Punkte Rückstand auf Kawasaki-Star Jonathan Rea an der Spitze. «Auf dieser Strecke habe ich sehr gute Chancen», ist Razgatlioglu bewusst. «Ich glaube, dass ich in allen Rennen um den Sieg kämpfen kann, das ist mein Traum. Aber leicht wird das nicht. Letztes Jahr habe ich das auch versucht, im letzten Rennen gelang es mir aber nicht gegen Ducati. Redding und Rea sind sehr schnell, sie werden beide da sein. Wichtig wird sein, dass ich es im Qualifying in die erste Startreihe schaffe, ich muss von vorne starten. Letztes Jahr stürzten Redding und Rea in der Superpole, deshalb war es ein leichter Sieg im ersten Rennen. Das wird dieses Jahr anders sein. Ich werde erst um die Pole-Position kämpfen und dann sehen.»

Ergebnis Superbike-WM Estoril, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:36,920 min

2. Scott Redding, Ducati, 1:37,334

3. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:37,501

4. Alex Lowes, Kawasaki, 1:37,604

5. Michael Ruben Rinaldi, Ducati, 1:37,815

6. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:37,826

7. Eugene Laverty, BMW, 1:37,853

8. Chaz Davies, Ducati, 1:37,896

9. Jonas Folger, BMW, 1:37,941

10. Tom Sykes, BMW, 1:38,170

11. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:38,254

12. Michael van der Mark, BMW, 1:38,293

13. Leon Haslam, Honda, 1:38,427

14. Tito Rabat, Ducati, 1:38,469

15. Alvaro Bautista, Honda, 1:38,469

16. Lucas Mahias, Kawasaki, 1:38,808

17. Axel Bassani, Ducati, 1:38,716

18. Kohta Nozane, Yamaha, 1:39,036

19. Isaac Vinales, Kawasaki, 1:39,237

20. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:39,723

21. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:41,878

22. Loris Cresson, Kawasaki, 1:41,205