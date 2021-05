Estoril, FP3: Scott Redding vorne, Desaster für Honda

Ducati-Werksfahrer Scott Redding beendete das dritte freie Training der Superbike-WM in Estoril am Samstagmorgen als Schnellster. Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) wurde Zwölfter.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) hatte am Freitag im FP1 mit 1:36,920 min für die schnellste Zeit des Tages gesorgt. Im 30-minütigen FP3 am Samstagmorgen dauerte es trotz starkem Wind nur acht Minuten, dass diese Bestmarke unterboten wurde. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes übernahm mit 1:36,784 min überlegen die Spitze, der Engländer fuhr zu diesem Zeitpunkt als Einziger unter 1:37 min.

Zur Halbzeit hatten 16 der 22 Fahrer ihre schnellste Runde des Wochenendes gefahren, Lowes führte vor Rea, Gerloff, Rinaldi, Redding, Laverty und Davies.



Nach 18 Minuten übernahm Weltmeister Rea Platz 1 und fuhr in 1:36,591 min um 0,003 sec schneller als Razgatlioglu 2020 in der schnellsten Rennrunde.



5 Minuten vor Schluss wurde der Nordire von Garrett Gerloff (GRT Yamaha) mit 1:36,509 min unterboten. In der letzten gezeiteten Runde katapultierte sich Ducati-Star Scott Redding mit 1:36,389 min an die Spitze! Das ist nur noch 2/10 sec vom Superpole-Rekord entfernt.

Jonas Folger aus dem deutschen Bonovo-Team brauchte bis 5 Minuten vor Schluss, um seine Zeit vom Freitag zu verbessern. Mit 1,271 sec Rückstand landete der Schwindegger auf Platz 12. Bester BMW-Fahrer war Tom Sykes (+0,892 sec) auf Rang 7.



Honda konnte sich im FP3 nach dem Katastrophen-Freitag (Haslam 13., Bautista 15.) nicht aus dem Tief fahren und strandete auf den Plätzen 14 (Bautista) und 15 (Haslam).



Ab 12.10 Uhr MESZ werden in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag (Start 15 Uhr) und das Sprintrennen am Sonntagvormittag (Start 12 Uhr) ausgefahren. Die Startplätze für das zweite Hauptrennen am Sonntag (Start 15 Uhr) orientieren sich in den ersten drei Startreihen am Ergebnis des Sprintrennens.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, FP3:

1. Redding, Ducati, 1:36,389 min

2. Gerloff, Yamaha, +0,120 sec

3. Rea, Kawasaki, +0,202

4. Lowes, Kawasaki, +0,297

5. Rinaldi, Ducati, +0,825

6. Davies, Ducati, +0,870

7. Sykes, BMW, +0,892

8. Locatelli, Yamaha, +0,973

9. Rabat, Ducati, +1,027

10. Razgatlioglu, Yamaha, +1,027

11. Laverty, BMW, +1,097

12. Folger, BMW, +1,271

13. Mahias, Kawasaki, +1,381

14. Bautista, Honda, +1,408

15. Haslam, Honda, +1,469

16. Van der Mark, BMW, +1,556

17. Bassani, Ducati

18. Vinales, Kawasaki

19. Nozane, Yamaha

20. Ponsson, Yamaha

21. Cavalieri, Kawasaki

22. Cresson, Kawasaki