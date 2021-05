Toprak Razgatlioglu: FIM-Stewards hatten keine Gnade

Obwohl er nach seinem Frühstart ins zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Estoril zu zwei Long-Lap-Penaltys verdonnert wurde, brauste Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu aufs Podest.

Nach Platz 2 im Superpole-Race am Sonntagvormittag hatte Toprak Razgatlioglu beste Karten, um im zweiten Hauptrennen am Nachmittag um den Sieg zu kämpfen. Der Türke hatte als Einziger die Pace des späteren Siegers Jonathan Rea (Kawasaki) und von Scott Redding (Aruba Ducati), der auf Platz 2 liegend stürzte.



Razgatlioglu zuckte am Start, zog wieder die Bremse und bestrafte sich mit seinem Frühstart letztlich selbst. Das FIM WorldSBK Stewards Panel brummte ihm trotzdem die dafür obligatorischen zwei Long-Lap-Penaltys auf, die ihn zirka fünf Sekunden gekostet haben.

Nach dem Rennen wurde Redding für seinen weniger offensichtlichen Frühstart zu sechs Strafsekunden verdonnert, die ihn auf Rang 16 zurück und aus den Punkten warfen.



Trotz seiner Strafe kam Toprak als Dritter hinter Rea und Chaz Davies (Go Eleven Ducati) ins Ziel, in der Weltmeisterschaft liegt das Yamaha-Ass mit 75 Punkten auf Platz 2.

«Ich verstehe nicht, weshalb ich zwei Long-Lap-Penaltys bekam», hielt Razgatlioglu nach dem Rennen in kleiner Journalistenrunde fest. «Ich habe nach dem Frühstart ja sofort wieder angehalten. Und ich verlor bis zur ersten Kurve einige Positionen. Ich schaffte es zwar wieder aufs Podium, bin deswegen aber nicht glücklich. Ich hätte das Rennen gewinnen können. Mir ist rätselhaft, weshalb ich einen Frühstart gemacht habe, das ist mir noch nie passiert. In meiner ganzen Karriere nicht, deshalb tut es mir leid für das Team.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.