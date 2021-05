Estoril: Erster Rückschlag für Alex Lowes (Kawasaki)

Nach drei Podestplätzen beim Saisonauftakt in Aragón konnte Alex Lowes eine solche Performance beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Estoril nicht wiederholen. Nach Sturz im ersten Lauf ging es um Schadensbegrenzung.

Nach Platz 10 in der Superpole war es Alex Lowes wohl schon klar, dass er die Podestplätze in Estoril nur schwer erreichen würde. Eigentlich hatte der 30-Jährige die drittbeste Zeit gefahren, doch wie andere Piloten fuhr der Kawasaki-Pilot seine schnellste Runde unter gelber Flagge und wurde deshalb gestrichen – diese Maßnahme Regel wurde im Winter neu ins Reglement der Superbike-WM aufgenommen.

Aber der Engländer bemühte sich im ersten Rennen am Samstag um das bestmögliche Ergebnis und lag in Runde 7 auf Platz 5, als er sich plötzlich unsanft im Kiesbett wiederfand.



«Regel ist die Regel. Also habe ich versucht, mir vom zehnten Startplatz einen Weg nach vorne zu bahnen und habe dabei wahrscheinlich etwas zu viel gepusht», brummte Lowes. «Ich wusste, dass meine Pace in der zweiten Rennhälfte ähnlich war wie von Jonathan. Ich hatte einige gute Überholmanöver, in Kurve sieben war es ziemlich windig. Ich fuhr eine weitere Linie und machte einen Fehler – es war mein Fehler.»

Nach Platz 6 im Superpole-Race rückte Lowes um zwei Startreihen nach vorne und verpasste das Podium als Vierter um drei Sekunden.



«Es war schade, denn ich war das ganze Wochenende ziemlich schnell», ärgerte sich der Zwillingsbruder von Moto2-Star Sam Lowes. «Aber das Positive ist, dass ich im letzten Jahr auf dieser Strecke zu kämpfen hatte, aber jetzt in der Superpole den Speed für die erste Reihe hatte und meine Pace über das ganze Wochenende ziemlich gut war.»

In der Gesamtwertung war das Meeting in Estoril dennoch ein Rückschlag. Lowes fiel hinter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) auf WM-Rang 4 zurück und liegt nach zwei Rennwochenenden bereits 48 Punkte hinter seinem Teamkollegen und WM-Leader Jonathan Rea.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.