Tito Rabat: Aufwärtstrend und WM-Punkte in Estoril

Mit zwei Top-10-Ergebnissen beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Estoril war bei Tito Rabat ein Aufwärtstrend erkennbar. Um weiter nach vorne zu kommen, muss der Barni-Ducati-Pilot ein letztes Problem beseitigen.

Nachdem sein Superbike-Debüt in Aragón mit null Punkten ernüchternd ausfiel, konnte Tito Rabat beim zweiten Saisonmeeting in Estoril seine ersten WM-Punkte einfahren. Nicht nur das, der Spanier holte mit Platz 8 in der Superpole und den Rennpositionen 9,12 und 10 deutlich bessere Ergebnisse, als man es ihm zu diesem Zeitpunkt zutrauen konnte.



Im Superpole-Race lag der Ducati-Pilot ebenfalls in den Top-10, doch um eine Kollision mit Chaz Davies zu vermeiden, musste er eine weite Linie fahren und verlor Plätze.



Es geht aufwärts beim ehemaligen MotoGP-Piloten!

Vollends zufrieden mit der Abstimmung seiner Ducati Panigale V4R ist der 31-Jährige jedoch noch nicht. «Bei der Pace sind wir noch nicht bei 100 Prozent, aber im ersten Lauf habe ich verstanden, in welchen Bereichen ich auf Fahrer wie Davies, van der Mark und Bautista Zeit verliere», berichtete Rabat am Samstag.



Rabat wurde nach neun Runden von seinem Landsmann Álvaro Bautista überholt, dem Honda-Piloten konnte er für einige Runden folgen und studieren.

Am Rennsonntag hatte Rabat auf bessere Ergebnisse erhofft, aus den Erkenntnisse vom ersten Lauf konnte man jedoch noch keinen Vorteil schlagen. Rabat klagte über mangelndes Gefühl zur Front.



«Aber wir sind in beiden Hauptrennen in die Top-10 vorgestoßen, obwohl es für uns ein sehr schwieriges Wochenende war», hielt Juwelierssohn fest. «Vor allem in der Schlussphase, wenn der Vorderreifen immer weniger Grip hat, kann ich nicht so attackieren wie ich gerne möchte. Und wenn die Temperaturen höher werden, wird dieses Problem noch gravierender. Deshalb haben wir am Sonntag gelitten und im Hinblick von Misano müssen wir daran arbeiten.»



Mit insgesamt 13 WM-Punkten liegt Rabat bereits 97 Punkte hinter WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki).

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.