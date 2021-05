Tom Sykes (BMW): «Eine sehr große Verbesserung»

BMW-Werksfahrer Tom Sykes holte beim zweiten Event der Superbike-WM 2021 in Estoril nur 13 Punkte. In beiden Hauptrennen wurde er von Teamkollege van der Mark besiegt, trotzdem nimmt er Positives aus Portugal mit.

Die Plätze 7 und 8 am Sonntag auf dem Circuito do Estoril waren ein Schritt in die richtige Richtung für Tom Sykes. Der BMW-Pilot steigerte sich nach dem katastrophalen Rennen am Samstag (Platz 14) zum Sonntag deutlich und holte wichtige Punkte für die Meisterschaft. Der Rückstand von 21 Sekunden auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) ist trotzdem bedenklich, zu Teamkollege Michael van der Mark fehlten dem Engländer 6,5 Sekunden.



«Das Bike war wesentlich besser, als am Samstag. Wir haben eine kleine Änderung vorgenommen und konnten damit eine deutliche Verbesserung am Bike spüren. Aber leider haben wir immer noch Probleme in Positionskämpfen. Aus irgendeinem Grund verlieren wir Positionen gegen andere Fahrer», stöhnte der Superbike-Weltmeister von 2013.

«Die BMW M1000RR ist in bestimmten Abschnitten der Strecke stark, und wir lernen sie noch weiter kennen. Leider hing ich hinter anderen Fahrern fest, dabei hatten wir heute ein Problem mit dem Bremssystem», sagte Sykes. «Sobald ich freie Fahrt hatte, konnte ich wesentlich schneller fahren und fand in einen wesentlich besseren Rhythmus.»

In der Gesamtwertung liegt der BMW-Fahrer auf Platz 8, nur vier Punkte hinter van der Mark. «Natürlich bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber im Vergleich zum Samstag war es eine sehr große Verbesserung. Wir haben an diesem Sonntagnachmittag in Estoril definitiv viel dazu gelernt und müssen uns jetzt weiter steigern.»

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers war mit dem Ergebnis seiner Piloten letztendlich sehr zufrieden: «Drei Fahrer innerhalb der Top-9, damit können wir absolut zufrieden sein, ein solches Rennwochenende mit diesem Ergebnis abzuschließen ist nicht schlecht. Es war kein einfaches Wochenende.»

«Es gibt ein paar Punkte, an denen wir arbeiten müssen, um speziell bei diesen Bedingungen mit wenig Grip den Drive aus den Kurven heraus zu finden. Aber ich glaube, wir haben und dennoch recht gut geschlagen. Wir sind zufrieden, aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt Richtung Podium machen», betonte er nach dem Estoril-Wochenende. «Und ich bin zuversichtlich, dass uns dies an den nächsten drei Rennwochenenden in Misano, Donington und Assen gelingen kann.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.