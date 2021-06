Rookie Andrea Locatelli (Yamaha): Es geht aufwärts

Nach dem grandiosen Gewinn der Supersport-WM trauten viele Andrea Locatelli zu, dass er auch in der Superbike-WM 2021 auf Anhieb vorne mitfahren wird. Beim Meeting in Estoril fuhr der Yamaha-Pilot erstmals in die Top-5.

Nachdem Andrea Locatelli die Supersport-WM 2020 mit 12 Siegen aus 15 Rennen in überragender Manier gewann, wurde der Italiener von Yamaha direkt ins Werksteam in der Superbike-WM befördert. Durch den späten Saisonauftakt hatte der 24-Jährige ausreichend Zeit, um sich auf die leistungsstärkere R1 umzustellen. Der gut gedachte Plan wurde von der Limitierung auf zehn Testtage durchkreuzt.



So ist der Italiener auch beim zweiten Saisonmeeting in Estoril noch nicht in der Superbike-WM angekommen.



«Es ist nicht einfach auf dieser Strecke für mich mit der Yamaha R1, weil ich meine Referenzen aus dem letzten Jahr mit der R6 habe», gab Locatelli zu. «Es ist erst mein zweites komplette Rennwochenende mit der R1 und ich bin mir sicher, dass wir der Spitze näher kommen können.»

In der Superpole erreichte sich Locatelli den neunten Startplatz in Reihe 3, das erste Rennen beendete er als Zehnter.



«Ich stand irgendwie neben mir», gab der SSP-Weltmeister zu. «Ich habe am Anfang einige Fehler gemacht und zu viele Positionen verloren. Am Ende habe ich versucht, aufzuholen, aber ich hatte zu viel Zeit verloren. Aber wir müssen auf jeden Fall weiterarbeiten und ich muss fokussiert bleiben, auch im ersten Teil der Rennen, denn es ist sehr wichtig, das richtig hinzubekommen, um an der Spitze mitkämpfen zu können.»

Obwohl der Yamaha-Pilot im Superpole-Race nur Elfter wurde und damit von der zwölften Position in den zweiten Lauf starten musste, feierte Locatelli mit Platz 5 seine bisher beste Zielankunft in der Superbike-Kategorie.



«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende, denn am Ende haben wir ein wirklich gutes Ergebnis», sagte Loka erleichtert. «Das erste Rennen am Samstag war nicht einfach, denn ich habe in den ersten Runden Fehler gemacht – aber im zweiten Lauf haben wir uns stark verbessert und darüber bin ich wirklich glücklich. Ich habe jetzt mehr Vertrauen in das Motorrad und es ist erst das zweite Wochenende. Wir sind schneller und näher an der Spitze. Jetzt müssen wir weiter lernen und auch noch mehr Sicherheit bei der Abstimmung der R1 bekommen. Fünfter ist ein großartiges Ergebnis für mich.»