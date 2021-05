Alvaro Bautista: Honda nicht auf dem Level der Gegner

Drei Stürze am Freitag, Ratlosigkeit und dazu noch Pech: Alvaro Bautista hielt nach dem missglückten Superbike-Wochenende in Estoril fest, dass für Honda derzeit bereits die Top-5 ein Erfolg sind.

Am 30. August 2020 gelang Alvaro Bautista mit Platz 3 in Aragon der erste und einzige Podestplatz mit der Honda CBR1000RR-R. In Barcelona drei Wochen später war der erste Sieg zum Greifen nahe, doch der Spanier stürzte in Führung liegend.



Die Hoffnungen waren groß, dass dem japanischen Hersteller dieses Jahr der Anschluss an die Spitze gelingt.

Das triste Resümee nach den ersten beiden Events (6 Rennen) in der Weltmeisterschaft 2021: Platz 7 im zweiten Hauptrennen in Estoril ist Bautistas Highlight, Teamkollege Leon Haslam schaffte es erst zweimal in die Top-10. In der Gesamtwertung sind die beiden auf den Plätzen 11 und 12, in der Teamwertung liegen die anderen vier Werksteams plus zwei Privatiers vor ihnen, in der Konstrukteurs-WM ist der größte Hersteller Letzter.

Bautistas Estoril-Wochenende begann mit drei Stürzen am Freitag. «Der einzige Grund, den wir dafür finden konnten, war, dass ich mit dem Vorderreifen mit der harten Gummimischung fuhr, dieser funktionierte in Aragon gut», erzählte der 16-fache Laufsieger. «Nach den drei Stürzen fuhr ich mit dem weichen Vorderreifen und blieb ab dann sitzen – das Vertrauen war aber weg. Am Samstag bemühte ich mich das Vertrauen zurückzubekommen, dann kamen aber in der Superpole die gelben Flaggen raus und sie strichen meine Rundenzeit. Deshalb stand ich auf Startplatz 18 statt 12 – das ist ein großer Unterschied für die Rennen.»

«Obwohl unser Motorrad noch nicht auf dem Level der anderen Hersteller ist, habe ich an allen Tagen mein Bestes gegeben», versicherte Bautista. «Im Superpole-Race wurde ich Zehnter, mir fehlte nur ein Platz, um in der Startaufstellung nach vorne zu kommen. So stand ich im zweiten Hauptrennen wieder auf Startplatz 18 – Startplatz 9 hätte mir ein gutes zweites Rennen ermöglicht. Wegen der höheren Temperaturen hatte ich im zweiten Hauptrennen Schwierigkeiten mit dem Vorderreifen, ich war ständig am Limit, verlor viel Zeit und wurde Siebter. Mit einer normalen Startposition hätte ich es wahrscheinlich in beiden Hauptrennen in die Top-5 schaffen können. Meine Rundenzeiten waren gegen Ende nahe an den Spitzenfahrern dran. Aber wenn du schon in der ersten Runde sieben Sekunden verlierst, dann war’s das.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.