SBK in Misano: Zuschauer erlaubt, Tickets verfügbar

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM in Misano

Die Veranstalter hofften für das Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano auf 20.000 Zuschauer am Tag, erlaubt sind jedoch drastisch weniger. Tickets sind aber immer noch verfügbar!

Am 5. Mai startete der Misano World Circuit Marco Simoncelli den Ticketverkauf für das Superbike-Meeting in Misano ohne genau zu wissen, wie viele Zuschauer überhaupt Einlass gewährt werden darf – denn das orientiert sich an den tagesaktuellen Bestimmungen der Behörden zur Eindämmung der Corona-Pandemie.



Der Veranstalter erarbeitete ein umfangreiches Sicherheitskonzept und bereitete sich auf bis zu 20.000 Zuschauer am Tag vor, doch am 8. Juni wurden nur ein Viertel davon vom Gesundheitsministerium erlaubt: Exakt 5007 Personen erhalten Zugang.

In Misano ist man dennoch glücklich. «Es war eine Teamleistung und wir möchten betonen, wie wichtig die Zusammenarbeit von der Rennstrecke mit Federmoto, der Region Emilia-Romagna und Dorna Sport im Dialog mit der Regierung war», sagte Misano-CEO Andrea Albani. «Wir sind bereit für diese neue Herausforderung und wir wollen um jeden Preis zur schnellen Rückkehr zu einem Zustand der Normalität beitragen, unter Wahrung der Sicherheit für alle auf der Strecke anwesenden Personen.»

Für die Region Emilia-Romagna ist dies auch ein wichtiges Signal für die bevorstehende Urlaubssaison. «Die Präsenz der Öffentlichkeit, wenn auch in begrenzter Zahl, ist eine ausgezeichnete Nachricht, die diese Veranstaltung noch schöner macht und die Organisatoren nach den Bemühungen während der dramatischen Monate der Pandemie ermutigt», freute sich Regionspräsident Stefano Bonaccini. «Die Emilia-Romagna bestätigt sich als das Zentrum des Motorsports, das in der Lage ist, eine Show von höchster Qualität und maximaler Sicherheit aus Sicht des Gesundheitsschutzes zu bieten.»

Für den Zugang benötigen Superbike-Fans einen Impfnachweis, eine Bescheinigung über die vollständige Genesung oder einen Negativ-Test. Eintrittskarten sind noch verfügbar!