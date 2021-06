Wo man die SBK in Misano am Samstag live sehen kann

Wer die Superpole und das erste Rennen der Superbike-WM 2021 in Misano live verfolgen möchte, ist auf Streaming-Angebote angewiesen. Welche Angebote es gibt und was vom dritten Saisonmeeting im TV zu sehen ist.

Nach einer Woche Pause geht die Superbike-WM 2021 an diesem Wochenende in Misano weiter. Neben Superbike-WM und Supersport-WM ist beim einzigen Meeting in Italien auch die 300er-WM-Serie wieder dabei, außerdem debütiert im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft der European-Yamaha-R3-Cup.

Doch beim Meeting in Misano konkurriert die Superbike-WM 2021 mit anderen Sport-Events. So ist bei den zu Discovery gehörenden Sendern Eurosport 1 und Eurosport 2 keine einzige Live-Schaltung geplant, sondern unter anderem Übertragungen des Tennis-Klassikers French Open sowie Radsport und die Endurance-WM aus Le Mans. Ab Sonntagabend gibt es verschiedene Wiederholungen, allerdings auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal ESP2.



Problematisch auch die Programmgestaltung für ServusTV. Wird der erste Superbike-Lauf wegen Tennis am Nachmittag in voller Länge als Wiederholung gezeigt, will der Privatsender aus Österreich aber das zweite Rennen der Superbike-WM live im Free-TV übertragen, unmittelbar davor das Superpole-Race als Wiederholung.

So bekommen Streaming-Angebote für Fans der seriennahen Weltmeisterschaft eine immer größere Bedeutung. Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Live-Stream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 69,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.