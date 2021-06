Strafe für Scott Redding: Schwarze Flagge ignoriert

Ducati-Werksfahrer Scott Redding wurde das erste freie Training der Superbike-WM in Misano doppelt zum Verhängnis: Erst ging seine Panigale V4R kaputt, dann bekam er auch noch eine Strafe.

Nach 25 Minuten des ersten Trainings auf dem Misano World Circuit bekam Scott Redding, zu diesem Zeitpunkt Sechster, die schwarze Flagge mit orangenem Kreis gezeigt und wurde damit angewiesen, sofort die Strecke zu verlassen, weil seine Ducati V4R Rauchzeichen gab. Diese Mitteilung bekam er auch auf das Dashboard seines Motorrads. Der Engländer fuhr auf Umwegen an die Box zurück, verpasste aber den Rest der Session, weil die Maschine auf die Schnelle nicht repariert werden konnte.

Diese Reaktion verstößt gegen Artikel 3.5.5 des sportlichen Reglements, weshalb der Vizeweltmeister nach einer Anhörung durch das FIM WorldSBK Stewards Panel für die ersten 20 Minuten vom FP2 am Freitagnachmittag ausgeschlossen wird.



«Gemäß Artikel 1.23.2 informiert diese Flagge den Fahrer, dass sein Motorrad ein mechanisches Problem hat und ihn selbst sowie andere in Gefahr bringt», lautet die Begründung der Offiziellen. «Und, dass er sofort die Strecke verlassen muss – er ist noch in die Boxengasse gefahren.»

Ergebnisse Superbike-WM Misano, FP1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 1:34,848 min

2. Rinaldi, Ducati, +0,054 sec

3. Gerloff, Yamaha, +0,075

4. Davies, Ducati, +0,543

5. Bassani, Ducati, +0,701

6. Rabat, Ducati, +0,803

7. Haslam, Honda, +0,885

8. Rea, Kawasaki, +0,941

9. Bautista, Honda, +0,961

10. Van der Mark, BMW, +0,983

11. Lowes, Kawasaki, +1,066

12. Redding, Ducati, +1,137

13. Mahias, Kawasaki, +1,320

14. Sykes, BMW, +1,383

15. Nozane, Yamaha, +1,440

16. Folger, BMW, +1,561

17. Locatelli, Yamaha, +1,570

18. Laverty, BMW, +2,035

19. Vinales, Kawasaki, +2,066

20. Ponsson, Yamaha, +2,457

21. Cavalieri, Kawasaki, +3,563

22. Cresson, Kawasaki, +5,033