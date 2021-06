Misano, FP3: Rinaldi super, übler Sturz von Laverty

Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi beendete das dritte freie Training der Superbike-WM in Misano am Samstagmorgen als Schnellster. Jonas Folger (Bonovo BMW) verbesserte sich um 1,010 sec und wurde 13.

In der Superbike-WM werden die freien Trainings ihrem Namen gerecht: Die dort erzielten Ergebnisse haben keinerlei Einfluss auf das restliche Rennwochenende. In der Superpole am Samstag ab 11.10 Uhr, in der die Startplätze für die ersten beiden Rennen ausgefahren werden, fangen alle bei null an.



Entsprechend sind die Resultate wenig aussagekräftig, da die Teams und Fahrer unterschiedliche Strategien verfolgen, um sich auf die drei Rennen vorzubereiten. «Der Freitag ist wirklich nur freies Training, FP3 am Samstagmorgen ist wie ein Warm-up für die Superpole», sagt BMW-Ass Tom Sykes.



Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi hatte am Freitag mit 1:34,334 min für die schnellste Zeit des Tages gesorgt. Im 30-minütigen FP3 am Samstagmorgen dauerte es nur acht Minuten, dass diese Bestmarke unterboten wurde.



Dabei waren die Zeiten bereits am Freitag auf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2015 in 1:34,720 min. Den Pole-Rekord hält Tom Sykes mit 1:33,640 min, gefahren 2018 auf einer Kawasaki. Die Fahrer gehen davon aus, dass auch dank des neuen Asphalts dieses Wochenende sämtliche Rekorde verbessert werden.



Als Erster blieb Rinaldi unter seiner eigenen Freitag-Bestzeit und fuhr in 1:34,064 min fast 3/10 sec schneller, auch wegen der 20 Grad Celsius niedrigeren Asphalttemperatur.



Sechs Minuten vor Schluss wurde die Session nach einem Sturz von Laverty in Kurve 10 unterbrochen. Der Nordire, zu diesem Zeitpunkt auf Platz 3 liegend, wurde im Krankenwagen ins Medical Center am Misano World Circuit gebracht, sein Gesundheitszustand ist unklar.



Nach dem Neustart konnten sich zwar einige Fahrer verbessern, an die überragende Bestzeit von Rinaldi kam aber keiner heran. Der Italiener nahm seinem Aruba-Teamkollegen Scott Redding auf dem zweiten Platz 0,308 sec ab.



Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM konnte sich gegenüber Freitag um 1,010 sec steigern und beendete FP3 als 13.

Ergebnisse Superbike-WM Miano, FP3:

1. Rinaldi, Ducati, 1:34,018 min

2. Redding, Ducati, +0,308 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +0,368

4. Lowes, Kawasaki, +0,596

5. Rea, Kawasaki, +0,621

6. Gerloff, Yamaha, +0,687

7. Laverty, BMW, +0,773

8. Sykes, BMW, +0,892

9. Bassani, Ducati, +0,921

10. Locatelli, Yamaha, +0,960

11. Van der Mark, BMW, +1,040

12. Haslam, Honda, +1,092

13. Folger, BMW, +1,217

14. Nozane, Yamaha, +1,305

15. Mahias, Kawasaki, +1,329

16. Davies, Ducati, +1,346

17. Bautista, Honda, +1,423

18. Rabat, Ducati, +1,966

19. Vinales, Kawasaki, +2,340

20. Ponsson, Yamaha, +2,415

21. Cavalieri, Kawasaki, +3,165

22. Cresson, Kawasaki, +4,274