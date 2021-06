Toprak Razgatlioglu (2./Yamaha) will endlich gewinnen

Mit einem zweiten Platz im ersten Rennen startete Toprak Razgatlioglu ausgezeichnet in das Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano. Der Yamaha-Pilot will aber endlich auf das oberste Treppchen steigen.

Nur 3,6 sec fehlten Toprak Razgatlioglu auf Lauf-1-Sieger Michael Rinaldi (Ducati) und mit 20 Punkten für den zweiten Platz fuhr der Yamaha-Pilot erstmals in dieser Saison in einem Rennen mehr Punkte ein als WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki). Für überschwängliche Freude sorgt das beim 25-Jährigen jedoch nicht.



«Mit Platz 2 bin ich soweit zufrieden, es sind gute Punkte für die Meisterschaft», versicherte der talentierte Türke gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wobei ich schon versucht habe, mit Johnny und Rinaldi mitzuhalten, aber ich hatte einige Rutscher – dabei hatten wir den Reifen am Freitag auf einer Rennsimulation ausprobiert, er verhielt sich im ersten Rennen aber anders.»

Razgatlioglu wählte für den ersten Lauf einen SC1-Vorderreifen und für hinten einen neuen SC1-Entwicklungsreifen. Für das Superpole-Race und den zweiten Lauf am Sonntag wird sich der Yamaha-Pilot wahrscheinlich anders entscheiden.



«Wir werden ein etwas anderes Set-up und vielleicht auch mit anderen Reifen fahren, vielleicht schaffen wie so ein besseres Ergebnis», sagte Razgatlioglu. «Natürlich werde ich wie immer versuchen, um den Sieg zu kämpfen. Leicht wird es nicht, so wie in jedem Rennen. Rinaldi war sehr schnell und am Sonntag werde ich wieder versuchen, ihm zu folgen. Vielleicht klappt es, definitiv werde ich kämpfen und alles dafür geben. Zum ersten Mal in dieser Saison habe ich mehr Punkte als Johnny eingefahren. Ich wurde mehrfach Zweiter oder Dritter, langsam wird es Zeit für einen Sieg.»

Mit 95 Punkten liegt Razgatlioglu als WM-Zweiter immer noch 31 Punkte hinter Leader Jonathan Rea.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:23,457 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 5,104 4. Scott Redding Ducati + 10,247 5. Alex Lowes Kawasaki + 13,474 6. Alvaro Bautista Honda + 14,766 7. Axel Bassani Ducati + 15,587 8. Tom Sykes BMW + 16,694 9. Andrea Locatelli Yamaha + 23,612 10. Michael Van_Der_Mark BMW + 28,364 11. Lucas Mahias Kawasaki + 28,699 12. Garrett Gerloff Yamaha + 31,757 13. Kohta Nozane Yamaha + 35,395 14. Leon Haslam Honda + 35,603 15. Tito Rabat Ducati + 38,211 16. Jonas Folger BMW + 38,372 17. Isaac Vinales Kawasaki + 47,720 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min NC. Chaz Davies Ducati